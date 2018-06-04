Извержение вулкана Фуэго унесло жизни шести человек

Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек. Еще 20 получили ранения.

Нынешнее извержение признано одним из самых сильных за последние годы, передает РИА Новости. Приостановил работу международный аэропорт столицы Гватемалы "Аурора".

Эвакуированы две тысячи человек. Десятки людей считаются пропавшими без вести.