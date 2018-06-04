Кабмин разрешил допуск автобусов с системой "Платон" в города ЧМ-2018

Правительство внесло изменения в положения о порядке оснащения автобусов, которые будут допущены с болельщиками в города ЧМ-2018, аппаратурой спутниковой навигации.

Так, кроме ГЛОНАСС может быть установлена и аппаратура системы "Платон" на автобусах иностранных перевозчиков. Она также фиксирует нахождение транспортного средства и может передавать информацию об этом. Поправки опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Госсистема "Платон" позволит иностранным владельцам автобусов максимально быстро и просто установить аппаратуру спутниковой навигации на базе ГЛОНАСС, необходимую для въезда в города мундиаля", - цитирует пресс-служба Минтранса слова замглавы ведомства Николая Асаула.

Получить аппаратуру "Платон" можно будет под залог в 138 центрах обслуживания системы "Платон", которые расположены рядом с пунктами пропуска на границе.