С 4 по 8 июня в калифорнийском Сан-Хосе проходит ежегодная конференция Apple для разработчиков WWDC. Желающих попасть на нее всегда больше, чем доступных мест. Компании даже приходится разыгрывать право купить билет в лотерею.

И тем не менее, несколько сотен талантливых людей со всего мира каждый год попадают на WWDC бесплатно, по приглашению компании. Таким образом она поощряет их энтузиазм и отмечает интересные проекты. И неизменно среди победителей оказывается несколько россиян.

Что же надо сделать, чтобы привлечь внимание крупнейшей в мире технологической корпорации?

1. Помочь преподавателям геометрии в школах, используя дополненную реальность

"Когда при изучении геометрии дети переходят от плоских фигур к объемным, к стереометрии, им бывает сложно переключиться", - объясняет 17-летний Филипп Захарченко, единственный школьник в мире, который три раза подряд получал стипендию для поездки на WWDC.

Задача решается с помощью дополненной реальности - фигуры появляются прямо в воздухе, и их можно рассмотреть с разных сторон.

Как и все остальные проекты, заявленные на конкурс, проект Захарченко сделан в среде Swift Playgrounds, которая создана специально для того, чтобы обучить программированию буквально любого. Но у его задумки могут быть и коммерческие перспективы: если игр в дополненной реальности уже много, то рынок образовательных приложений с использованием AR пока не так насыщен.

"Возможно, моя идея приглянулась Apple, так как компания сейчас делает сильный акцент на образование", - говорит Филипп. Несмотря на юный возраст, Филипп и сам разработал курс для обучения программированию на языке Swift для школьников от 9 до 19 лет. Его планируют внедрять в Московской экономической школе, где учится молодой человек.

Филипп Захарчнеко. Фото: Личный архив

2. Нарисовать сложные фракталы

Проект 21-летнего Дмитрия Розова из Санкт-Петербурга сложно назвать утилитарным: на экране смартфона под музыку появляются красивые и сложные фракталы.

Зато он демонстрирует возможности создания сложных и производительных для железа приложений. То есть, посмотрев на фракталы в проекте Розова, другие разработчики поймут: теперь и для смартфонов можно сделать графику, которая будет не хуже, чем на компьютере. Систему она при этом сильно нагружать не будет.

"Никто точно не знает, как происходит отбор проектов-победителей", - рассказывает Дмитрий. - "Туда ведь посылают самые разные приложения. Это может быть рассказ о себе в форме программы. Это может быть что-то сложное, что человек делал несколько месяцев".

Сам он начал программировать с 7 лет, взяв пример с собственной мамы. Дмитрий уже успел поработать в командах, которые делали мобильные приложения для крупного бизнеса.

Дмитрий Розов. Фото: Личный архив

3. Сделать производительную и компактную 3D-игру

Среди технических требований к конкурсному проекту - размер файла. В 2018 году он не должен был превышать 20 мегабайт. Но даже с таким ограничением можно сделать полноценную мобильную игру с 3D-графикой.

Это получилось у 22-летнего Александра Даниляка из Москвы, который создал трехмерную вариацию популярной игры Stack. В ней нужно строить пирамиду, стараясь уложить каждый следующий слой ровно на предыдущий. Положил неровно - края обрезаются, и так далее, пока площадь блока не уменьшится до нуля.

"Я просто посмотрел на то, что было популярно в магазине приложений, во что играли десятки и сотни миллионов человек в последнее время. Возникла идея сделать то же самое, но быстро, не прибегая к сложным схемам реализации. При этом на хорошем уровне с высоким качеством", - объясняет Александр.

По его мнению, в Apple при оценке проектов обращают внимание на качество написанного кода и отсутствие в нем ошибок. Дополнительную роль может сыграть информация в письменных сочинениях - о том, чем человек увлекается, что делает, помимо программирования. "Я написал о своей страсти к технологиям Apple, к разработке на Swift. Они это ценят", - говорит Даниляк.

Александр Даниляк. Фото: Личный архив

4. Сыграть на ностальгии по первому айфону

У вас в руках революционное устройство, и вы должны прямо сейчас показать его всему миру. Такой волнующий опыт предлагает пережить Артур Давлетшин. Его проект - интерактивная фантазия на тему презентации первого айфона в 2007 году.

Только вот вместо привычного нам смартфона с экраном во весь корпус Артур выбрал ранний прототип от Apple, который предполагал управление девайсом с помощью колесика Click Wheel, как на ранних iPod.

В итоге программа сочится иронией. "Переписываться с друзьями никогда не было так просто!" - уверяет вас она после того, как вы долго и упорно пытались набрать хотя бы одно слово, выбирая по одной букве с помощью нарисованного колесика. Любое ваше действие сопровождается любимыми наречиями Стива Джобса: "великолепно", "восхитительно", "невообразимо".

"Могу предположить, что в Apple оценили мои многочисленные отсылки к презентации первого айфона и ее закулисным подробностям", - объясняет 21-летний Артур успех своего проекта. - "В любом случае главным критерием в конкурсе выступает креативность - я ее, видимо, проявил".

Артур Давлетшин. Фото: Личный архив

5. Сделать симулятор жизни

"Вначале ты расставляешь животных по территории, потом, согласно правилам, они увеличивают популяцию или вымирают. Это своего рода интерпретация клеточного автомата английского математика Джона Конвея", - рассказывает о своем проекте 24-летний Денис Карпенко. Фактически это математическая модель, которая описывает гипотетическую машину, способную воспроизводить саму себя.

Денис считает, что победу ему принесли несколько факторов. Во-первых, подобные игры известны в кругу программистов, а автомат Конвея повлиял на многие разделы точных наук. Во-вторых, игра получился яркой и красочной, с позитивной музыкой. И наконец, в-третьих, она четко и плавно работает.