Виртуальные ассистенты, от которых владельцы электронных девайсов привыкли ждать предсказуемости, становятся все более своенравными.

Сенсацию накануне знакового события мировой IT-индустрии - Всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), которая открылась 4 июня в Калифорнии, сотворил "яблочный" голосовой помощник Siri. За пару недель до старта форума виртуальная дама "проболталась" о новинках, которые собирались представить организаторы. В ответ на запрос "Tell me about WWDC" (с англ. - расскажи мне о WWDC) Siri стала выдавать крайне интригующие ответы: "Не хочу хвастаться, но я становлюсь намного умнее", "Ля-ля-ля, Siri получит новый голос", и, наконец, "У меня будет новый блестящий дом! Ну, не очень блестящий, скорее, матовый и рельефный".

Новость о "странностях" в поведении Siri быстро разлетелась по пространству мировой Сети. Пользователи и эксперты строили догадки, действительно ли "яблочная" ассистентка анонсирует новинки форума, а главное, является ли "слив" информации санкционированным.

Кто был прав, скоро станет понятно. Между тем виртуальные помощники продолжают подкидывать людям сюрпризы. Вслед за Siri ньюсмейкером стал голосовой персональный ассистент Alexa от Amazon. Она записала телефонный разговор семейной пары из США и переслала его третьему лицу, хотя никто ее об этом не просил.

Amazon, разобравшись в ситуации, объяснил случившееся "стечением редких обстоятельств". Из сообщения компании следовало, что Alexa включилась в рабочий режим, "услышав" в разговоре слово, напоминающее ее имя. Позже она тем же манером уловила нечто, похожее на команду "отправить сообщение". Спросив "Кому?", она якобы распознала имя человека, который находился в списке контактов хозяйки телефона. Уточнив, правильное ли имя, Alexa разобрала что-то похожее на "Правильно" и переслала сообщение.

Инцидент обошелся без серьезных последствий. Но статистика случаев странного поведения виртуальных помощников ("умные" колонки с тем же голосовым помощником Alexa недавно напугали пользователей жутковатым смехом без причины посреди ночи) все чаще заставляют задуматься, можно ли им доверять.

"Это действительно важный и сложный вопрос, - говорит Кирилл Петров, управляющий директор Just AI. - На сегодня логика работы устройств такова: они реагируют на ключевые активационные слова и лишь при их произнесении обрабатывают фразы пользователя, передавая их в облако. При этом стопроцентной гарантии, что устройство не отправит какую-то нежелательную информацию на сервера компаний, конечно, нет".

Чем более популярными становятся такие устройства и чем больше пользовательских задач они решают, тем чаще мы будем слышать о необходимости сертификации или регулирования в этой области, полагает Петров. Пока же остается доверять бренду производителя и его гарантиям безопасности данных. "В конце концов мы уже давно живем в реальности, где все крупные производители смартфонов, операционных систем, средств обмена сообщениями и даже сотовые операторы знают о нас очень и очень многое", - констатирует эксперт.

Кстати, российские владельцы гаджетов на родном языке могут говорить пока лишь с Siri. У других голосовых персональных ассистентов (исключая созданную "Яндексом" Алису, для которой русский - родной) - Cortana от Microsoft, Google Assistant, той же Alexa - такого навыка нет.

По словам Кирилла Петрова, это связано с приоритетами компаний и значением для них российского рынка.

К примеру, для Amazon приоритет сейчас - это США и Великобритания. Соответственно, язык, на котором говорит виртуальная помощница Alexa, - английский. Относительно недавно появился немецкий - это второй значимый рынок для Amazon. В России позиции электронного магазина достаточно слабые, так что на наш рынок компания вряд ли выйдет быстро, считает Петров.

Microsoft Cortana поддерживает много языков, у Microsoft много пользователей в России. Скорее всего, в ближайшем будущем ассистент появится на русском языке, но точные сроки пока неизвестны. Что касается Google, то он имеет огромную базу пользователей в России и активно работает над русскоязычным Assistant. "Уже в самое ближайшее время мы ожидаем запуска бета-версии, - говорит Петров. - Полноценно русскоязычный голосовой помощник может заработать уже в этом году".