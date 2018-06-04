Повышение стоимости горючего может привести к росту цен на продовольствие, считают эксперты. Под ударом окажутся самые массовые продукты - овощи, молоко, хлеб и мясо птицы.

В стоимости любой продукции есть доля, которая приходится на ГСМ. Частично подорожание бензина и дизельного топлива повлияет на стоимость, в частности картофеля и овощей, отмечает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. "Произойдет это скорее за счет повышения стоимости перевозки от производителя до фасовщика и от фасовщика в торговые сети", - поясняет он.

Рост стоимости горючего запускает инфляционные процессы, в результате по всей цепочке производства, перевозки, хранения, реализации молока может быть довольно заметный накопительный эффект, говорит председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко. В случае продолжительного роста цен на ГСМ продовольствие может подорожать в пределах процента.

Стоимость бензина и дизельного топлива повышается в России уже не первый месяц. По данным Росстата, с конца прошлого года цены на нефтепродукты выросли более чем на семь процентов. Причем только за последний месяц бензин подорожал на 5,7 процента, а дизельное топливо - на 5,4 процента. Причина, в частности, рост цен на нефть. Потому, кстати, стоимость топлива растет и за пределами России. Например, в Европе, по данным Евростата, инфляция в энергетическом секторе в мае в годовом исчислении превысила шесть процентов, в то время как общая инфляция составила 1,9 процента.

Мировая конъюнктура также оказывает непосредственное влияние на рост стоимости продовольствия в России. "Сейчас на мировых рынках наблюдается рост цен на зерно. Поэтому мы склонны предполагать, что в следующем сезоне, который начнется в июле, цены на российское зерно будут выше, чем в этом", - говорит руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. Уже сейчас есть рост примерно на 10 процентов.

Это значит, что усиливается вероятность роста цен и на другие товары. Прежде всего может подорожать в рознице курятина, так как зерно используется в кормах. С апреля стоимость мяса кур в опте уже повысилась примерно на 20 процентов, отмечают в ИКАР. Также в "зоне риска" молоко, куриное яйцо, хлеб, картофель. В случае роста затрат на транспортировку быстрее всего повышаются цены на товары повседневного спроса, поясняет эксперт аграрного рынка Леонид Холод.

Влияние на цены оказывает и конкуренция. Если на рынке избыток товара, то цены на него вряд ли будут расти. Например, маловероятно повышение стоимости сахара, растительного масла, гречки. В стране сформировался значительный запас этих продуктов.

Кроме того, сдержать раскручивание инфляции должно снижение акцизов на топливо с 1 июня - на бензин и дизтопливо на 3 и 2 тысячи рублей соответственно. Как ранее сообщала "РГ", правительство также рассматривает возможность дополнительно снизить ставку акцизов с 1 июля 2018 года. Запланированного повышения ставки акцизов на 700 рублей не будет. Наконец, повлияет на рынок урожай. Если он будет хороший, то цены на овощи и крупы могут пойти вниз и уменьшить продовольственную инфляцию.