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04.06.2018 20:40
Рубрика: Культура

Купи себе немного Пикассо

Работу одного из самых дорогих художников XX века продали в Сети группе пользователей из 25 тысяч человек
Текст: Юлия Кривошапко, Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
В Женевском музее современного искусства выставили знаменитую картину Пабло Пикассо "Бюст мушкетера". Владельцами работы стоимостью в 1,7 миллиона евро является группа из... 25 тысяч человек, живущих в разных странах мира. Свой "кусочек Пикассо" каждый из них приобрел по интернету, не вставая с дивана.
Картина Пабло Пикассо теперь пользуется повышенным вниманием посетителей музея. Фото: epa Картина Пабло Пикассо теперь пользуется повышенным вниманием посетителей музея. Фото: epa
Картина Пабло Пикассо теперь пользуется повышенным вниманием посетителей музея. Фото: epa

По данным портала Inquirer, работа одного из самых известных художников XX века была продана через торговую площадку Quqa, создатели которой отстаивают идею "демократизации искусства". Проще говоря, выступают за то, чтобы доступ к мировым шедеврам могли получить простые смертные, а не только узкий круг людей с большими деньгами.

Картина Пикассо стала первым опытом продажи предметов искусства не в одни руки, а сразу группе покупателей. Каждому из них приобретение обошлось всего в 50 швейцарских франков. Конечно, новые владельцы картины не могут повесить ее у себя в гостиной, зато путем голосования вправе решать, где она будет выставляться. Женевский музей был выбран как раз в результате совместно принятого решения. Работа Пикассо пробудет в Швейцарии до октября.

Фото: Philip FONG / AFP
Автопортрет Пабло Пикассо стоимостью 70 млн долларов повредили в США

Искусство стремительно осваивает интернет или все происходит наоборот, сейчас уже не важно. Приходится смириться с фактом, что прогресс не остановить и новые технологии будут править бал даже в самых консервативных сферах нашей жизни.

По данным UBS и Art Basel, объем мировых онлайн-продаж предметов искусства в 2017 году достиг 5,4 миллиарда долларов. Рост составил 10 процентов. И это только начало, уверены эксперты. Арт-галереи массово открывают свои ресурсы в интернете, некоторые вообще "переезжают" в Сеть, спасаясь от высоких арендных платежей. Во Всемирной паутине множатся площадки-агрегаторы, представляющие собой каталоги произведений искусства. Виртуальное пространство осваивают даже знаменитые аукционные дома. Один из них - Christie's проводит сегодня 80-100 онлайн-аукционов в год. Еще пять лет назад средняя сумма покупки на сайте Christie's составляла всего 2,3 тысячи долларов. Теперь же достигает 8 тысяч долларов. В 2017 году треть новых покупателей Christie's пришли через интернет.

Создаются целые социальные сети и виртуальные сообщества, объединяющие ценителей и профессионалов, работающих в сфере искусства. Сильвиан Леви, известный французский ориенталист, коллекционирующий современную китайскую живопись и фотографию, выступая на Synergy Art Forum в Москве признался, что начинает утро с Вичата (мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, созданная в Поднебесной. -Прим. ред.). С ее помощью он просматривает потенциальные приобретения и ведет переговоры о сделках.

В США вор вынес из галереи картину Пикассо стоимостью 50 тысяч долларов

"Рынок искусства, безусловно, можно назвать консервативным. Но в своей основе устоявшаяся модель уже колеблется", - считает руководитель программы "Искусство и бизнес" Института культуры Sotheby s Джеффри Болотен.

По его словам, она устарела и не подходит для современного общества. Появилось множество видов искусства, которые не вписываются в модель старого рынка. Перформансы, мультимедиаинсталляции и современные предметы искусства нельзя продавать также, как продавались картины последние 300 лет. Интернет и новые технологии открывают больше возможностей для тех, кто сильно ограничен в ресурсах,а заодно упрощает коммуникацию с глобальной аудиторией. "Скорее всего, мы не увидим полного ухода в диджитал, но можно говорить о каком-то гибридном формате", - полагает Болотен.

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