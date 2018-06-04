В Женевском музее современного искусства выставили знаменитую картину Пабло Пикассо "Бюст мушкетера". Владельцами работы стоимостью в 1,7 миллиона евро является группа из... 25 тысяч человек, живущих в разных странах мира. Свой "кусочек Пикассо" каждый из них приобрел по интернету, не вставая с дивана.

По данным портала Inquirer, работа одного из самых известных художников XX века была продана через торговую площадку Quqa, создатели которой отстаивают идею "демократизации искусства". Проще говоря, выступают за то, чтобы доступ к мировым шедеврам могли получить простые смертные, а не только узкий круг людей с большими деньгами.

Картина Пикассо стала первым опытом продажи предметов искусства не в одни руки, а сразу группе покупателей. Каждому из них приобретение обошлось всего в 50 швейцарских франков. Конечно, новые владельцы картины не могут повесить ее у себя в гостиной, зато путем голосования вправе решать, где она будет выставляться. Женевский музей был выбран как раз в результате совместно принятого решения. Работа Пикассо пробудет в Швейцарии до октября.

Искусство стремительно осваивает интернет или все происходит наоборот, сейчас уже не важно. Приходится смириться с фактом, что прогресс не остановить и новые технологии будут править бал даже в самых консервативных сферах нашей жизни.

По данным UBS и Art Basel, объем мировых онлайн-продаж предметов искусства в 2017 году достиг 5,4 миллиарда долларов. Рост составил 10 процентов. И это только начало, уверены эксперты. Арт-галереи массово открывают свои ресурсы в интернете, некоторые вообще "переезжают" в Сеть, спасаясь от высоких арендных платежей. Во Всемирной паутине множатся площадки-агрегаторы, представляющие собой каталоги произведений искусства. Виртуальное пространство осваивают даже знаменитые аукционные дома. Один из них - Christie's проводит сегодня 80-100 онлайн-аукционов в год. Еще пять лет назад средняя сумма покупки на сайте Christie's составляла всего 2,3 тысячи долларов. Теперь же достигает 8 тысяч долларов. В 2017 году треть новых покупателей Christie's пришли через интернет.

Создаются целые социальные сети и виртуальные сообщества, объединяющие ценителей и профессионалов, работающих в сфере искусства. Сильвиан Леви, известный французский ориенталист, коллекционирующий современную китайскую живопись и фотографию, выступая на Synergy Art Forum в Москве признался, что начинает утро с Вичата (мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, созданная в Поднебесной. -Прим. ред.). С ее помощью он просматривает потенциальные приобретения и ведет переговоры о сделках.

"Рынок искусства, безусловно, можно назвать консервативным. Но в своей основе устоявшаяся модель уже колеблется", - считает руководитель программы "Искусство и бизнес" Института культуры Sotheby s Джеффри Болотен.

По его словам, она устарела и не подходит для современного общества. Появилось множество видов искусства, которые не вписываются в модель старого рынка. Перформансы, мультимедиаинсталляции и современные предметы искусства нельзя продавать также, как продавались картины последние 300 лет. Интернет и новые технологии открывают больше возможностей для тех, кто сильно ограничен в ресурсах,а заодно упрощает коммуникацию с глобальной аудиторией. "Скорее всего, мы не увидим полного ухода в диджитал, но можно говорить о каком-то гибридном формате", - полагает Болотен.