Касаткина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема"

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая занимает 14-ю строчку в рейтинге WTA и является лучшей российской теннисисткой, впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема". До этого она доходила до четвертого круга на US Open-2017 и "Ролан Гаррос"-2018. В этом году на парижских кортах Касаткина выступает особенно успешно.

В четвертом круге она выбила из борьбы вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Касаткину даже не сбило с толку то, что матч был прерван вчера из-за темноты.

- Вчера был сложный день, сложный матч, мы не смогли завершить его. Это непростая ситуация. Если честно, я не смогла заснуть, - призналась Касаткина в интервью на корте. - Сегодня игра тоже была напряженной. Было много длинных розыгрышей. Я себе говорила: "Даша, еще один мяч, еще один мяч". Было тяжело, но я победила. Хотя постараюсь забыть эту победу, потому что завтра нужно готовиться к следующей очень важной встрече. Надо настраиваться.

Напомним, что Касаткина уже в третий раз обыграла Возняцки в этом году. Помимо Парижа, это случилось в Санкт-Петербурге, где Даша взяла верх в четвертьфинале со счетом 7:6, 6:3, и в Индиан-Уэллсе, где россиянка выиграла в четвертом круге 6:4, 7:5.

За выход в полуфинал Касаткина поспорит с американкой Слоан Стивенс, обыгравшей эстонку Анетт Контавейт.