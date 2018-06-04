Ким Чен Ын сменил все военное руководство перед встречей с Трампом

Председатель КНДР Ким Чем Ын уволил высшее военное руководство страны накануне планирующейся встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на разведывательный источник, в отставку отправились три наиболее высокопоставленных чиновника в военной иерархии КНДР - министр вооруженных сил, начальник генерального штаба и начальник политбюро.

По оценке агентства, такой шаг, возможно, предпринят с тем, чтобы "укротить" северокорейских военных перед переговорами и возможной сделкой с США по денуклеаризации Корейского полуострова, поскольку отправленные в отставку руководители "не обладали достаточной гибкостью мышления". Новое руководство вооруженных сил КНДР, по оценке источника, придерживается более умеренных взглядов.