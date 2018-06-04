Ким Чен Ын сменил высшее военное руководство КНДР

Буквально за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР Ким Чен Ын поменял три самых главных фигуры в военном руководстве.

По мнению экспертов, Ким таким образом накануне отстраняет военных "ястребов", чтобы сосредоточиться на экономическом развитии страны с учетом ожидающихся результатов от переговоров с США.

Первое сообщение о перестановках среди генералов поступило еще 26 мая, когда СМИ КНДР в качестве начальника Главного политического управления Вооруженных сил КНДР (ГПУР ВС КНДР) назвали Ким Су Гиля, который сменил Ким Чжон Гака. Стоит отметить, что во властной иерархии КНДР руководитель ГПУР является самым влиятельным военным, стоя выше начальника Генштаба (военный № 2 КНДР) и министра обороны (№ 3).

Однако, как выяснилось, северокорейский лидер Ким Чен Ын решил на этом не останавливаться. Южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в местной разведке заявили, что на днях поменяли и остальную пару генералов в главной "военной тройке". "По нашей информации, теперь сменили еще и министра обороны, а также начальника Генштаба. Пост главы ГШ ВС КНДР вместо Ли Мён Су теперь занимает его бывший первый заместитель - Ли Ён Гиль, а на должность министра обороны назначен Но Гван Чхоль, сменивший Пак Ён Сика. Но также до этого занимал должность первого заместителя министра", - процитировали южнокорейские издания слова источника в разведке.

Позже информацию о смене в итоге сразу трех главных военных Северной Кореи подтвердило как министерство объединения Южной Кореи, так и в правительстве США.

В минобъединения такую массовую замену высших военных назвали "очень необычной".

Понятно, что данные перестановки сразу же вызвали массу спекуляций по поводу их возможной подоплеки и реальных причин. Эксперты выдвинули ряд версий, но практически все считают, что так или иначе это все имеет отношение к запланированному на 12 июня американо-северокорейскому саммиту в Сингапуре, а также к дальнейшим стратегическим планам по развитию КНДР.

"Новый министр обороны КНДР Но Гван Чхоль хорошо известен как "человек Ким Чен Ына, тогда как занявший пост главы Генштаба Ли Ён Гиль сравнительно молод, по меркам высшего эшелона власти Северной Кореи. Также следует учитывать, что Но - занимал руководящие посты в военной разведке, а также курировал военно-промышленный комплекс. Назначение Но Гван Чхоля позволяет поручить лично преданному Ким Чен Ыну человеку как важный пост министра обороны, так и военную промышленность. Ли Ён Гиль - это в первую очередь омоложение военного руководства", - прокомментировал перестановки директор Отдела северокорейских исследований Института национального объединения Республики Корея Хон Мин.

"Ким Чен Ын еще в апреле заявил о прекращении ракетно-ядерных испытаний, подчеркнул, что задача по созданию военного щита выполнена, а отныне все силы будут брошены на развитие экономики страны. Потому и следовало ожидать подобных перестановок, которые нужно понимать, как появление тех, кто согласен с новым курсом развития, когда влияние военных будет меньше… Не исключено, что в какой-то мере перестановки были спровоцированы и недавними несколько необычными резкими движениями КНДР, когда они сначала предложили переговоры Сеулу, а потом сами же и отказались под предлогом южнокорейско-американских маневров. Затем Пхеньян вновь согласился на переговоры. Вполне может быть, что этих "ястребов" или тех, кто как-то не был согласен с новым курсом и поменяли", - пояснил на условиях анонимности сотрудник Института оборонных исследований РК. Он также добавил, что на саммите с Трампом от Ким Чен Ына ожидают серьезных уступок, вплоть до полного отказа от своей ракетно-ядерной программы, а потому это могло не всем понравиться в военной верхушке, где и прошли перестановки.

В США, где подготовка к встрече с Ким Чен Ыном идет полным ходом, не стали официально пока ничего комментировать, чтобы не провоцировать лишний раз Пхеньян, но не связанные напрямую с правительством США эксперты в целом поддержали мнение южан. "Если Ким Чен Ын действительно нацелен на улучшение отношений с США, Южной Кореей, если он собирается хотя бы частично отказаться от своих ядерных арсеналов, то ему обязательно надо ограничивать влияние военных… Насколько видится, сейчас на три ключевых поста назначили тех людей, кто полностью согласен с новым курсом и кто лично полностью верен Киму", - пояснил американский военный эксперт Кен Гаус.