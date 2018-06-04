Компания SpaceX отложила первый туристический полет к Луне

Первые космические туристы полетят на Луну не раньше 2019 года. Напомним, в текущем году компания SpaceX планировала осуществить 28 пусков, но планы поменялись. Причина переноса не уточняется.

"Мы все еще надеемся отправить частное лицо в полет вокруг Луны. Интерес со стороны многих заказчиков растет", - сообщил представитель компании Джеймс Глисон. При этом он подтвердил появившуюся в СМИ информацию об изменении сроков полетов.

Как пишет РИА Новости, в следующем году SpaceX будет реже запускать свои ракеты. Это связано с резким сокращением количества заказов на производство и запуск крупных коммерческих спутников.