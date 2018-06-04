Почти год назад была утверждена программа "Цифровая экономика", рассчитанная до 2024 года. Ее главная задача - развитие и внедрение технологий в госуправлении, предпринимательстве, социальной сфере, городском хозяйстве.

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О том, как реализуется программа, "Российской газете" рассказал генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

Развитие цифровой экономики зависит от диалога между государством и бизнесом - как вы оцениваете его эффективность?

Евгений Ковнир: Учредителями АНО "Цифровая экономика" стали лидеры российской цифровой экономики: "Ростелеком", Сбербанк, Mail.ru Group, МТС, 1С, "Росатом" и другие компании. Разработанная программа получила принципиальное отличие от других госпрограмм, поскольку планы ее реализации написал сам бизнес.

Утвержденные государством планы программы показывают, что диалог был эффективный. Бизнес и государство согласовали ключевые договоренности, зафиксировали их в формате программы, разделили ответственность и приступили к совместной реализации планов. Прошедшие с момента утверждения полгода совместной работы подтверждают, что между бизнесом и государством продолжается эффективный диалог с конкретными результатами. Бизнес участвует в контроле достижения ключевых результатов программы, АНО ЦЭ ежеквартально проводит мониторинг выполнения планов. Его ключевая цель - не только контроль формального исполнения мероприятий, но и оценка соответствия ожидаемым результатам.

Между бизнесом и государством продолжается эффективный диалог с конкретными результатами

Насколько активно бизнес формирует предложения по программе и в каких направлениях их больше?

Евгений Ковнир: Предложения отражены в планах по пяти направлениям, всего там более полутора тысяч мероприятий. При этом, конечно, движение вперед не заканчивается. Например, в ходе реализации выясняется, что некоторые мероприятия не совсем четко сформулированы, возникают непредвиденные трудности при их реализации или же были упущены какие-то важные для бизнеса направления. Для устранения таких сложностей есть механизм гибкой доработки, адаптации планов реализации программы. У бизнеса есть возможность совместно с государством корректировать план.

Наибольшее число мероприятий сформировано по нормативному регулированию, и это легко объяснить. Ускоренное развитие цифровой экономики невозможно без устранения законодательных барьеров, определения соответствующей терминологии, разработки мер налогового стимулирования. Так, с начала года эксперты рабочей группы при АНО ЦЭ одобрили 9 законопроектов, в том числе по повышению доступности финансовых услуг для граждан и налоговому стимулированию инвестиционной деятельности.

Какие отрасли больше, а какие меньше готовы к цифровизации?

Евгений Ковнир: На наших глазах за последние 10-15 лет произошла цифровизация медийной сферы, появились социальные сети, интернет-видеоресурсы и другие интересные каналы коммуникации в дополнение к телевидению и газетам, которые определяли облик индустрии 15 лет назад. Сейчас мы наблюдаем активную цифровизацию банковской сферы и также ажиотаж вокруг технологических прорывов путем цифровизации транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, образования и многих других сфер.

Цифровизация экономики к 2025 году увеличит ВВП России на триллионы рублей

Вопрос готовности к цифровой трансформации определяется прежде всего наличием людей, которые понимают возможности, открывающиеся благодаря применению "сквозных" технологий, и желанием этих людей применять новые технологии. Мы называем таких людей лидерами цифровой трансформации, применяя аббревиатуру CDO (chief digital/data officer). Понятно, что в сферах, которые находятся в жестких конкурентных условиях, цифровизация пройдет быстрее, чем в других отраслях, так как у рыночных игроков есть большая мотивация повышать свою производительность.

Для оценки потенциала цифровизации отраслей в России по поручению правительственной Подкомиссии по цифровой экономике при АНО ЦЭ сформирован совет по цифровой трансформации экономики. Он оценивает команды и предлагаемые ими сценарии цифровой трансформации и рекомендует правительству перспективные направления. На сегодня совет рекомендовал для включения в программу новые направления "Цифровое здравоохранение" и "Цифровой транспорт и логистика", в работе находится еще ряд заявок - от цифрового сельского хозяйства и электронной коммерции до цифровой энергетики и промышленности.

Недавно были представлены определения цифровых платформ - в чем их особенность и будут ли эти платформы универсальны?

Евгений Ковнир: Для того чтобы одинаково правильно использовать терминологию цифровых платформ, компания "Ростелеком" как центр компетенции по направлению "Информационная инфраструктура" выработала соответствующие предложения. Мы провели обсуждение предложенной терминологии с другими участниками процесса и договорились о том, как мы ее используем в рамках программы "Цифровая экономика". Это важно для единого понимания определений, чтобы понятия цифровых платформ без разночтений применялись как в различных нормативных документах, так и в рабочих документах участников процесса. Понятно, что это первый заход, и мы не претендуем на максимально финальную объективность. И, конечно, в случае если возникнет объективная потребность в уточнениях, то глоссарий будет скорректирован.

3,9 процента составляет вклад цифровой экономики в ВВП России сегодня, это в 2-3 раза ниже, чем в ЕС и США

Сегодня мы идем в какой-то новый мир, который до конца не определен и требует зачастую описания новыми терминами. Так вот, эти термины должны всеми пониматься одинаково. Поэтому мы будем продолжать работу в этом направлении, фиксируя понятия и договариваясь, каким образом мы их используем при реализации программы "Цифровая экономика". Естественно, мы рассчитываем на то, что по отраслевым направлениям эти понятия будут максимально использоваться. Первый наш диалог с отраслевыми направлениями говорит о том, что никаких противоречий при использовании термина платформы нет.

Можно ли, на ваш взгляд, оценить экономический эффект от реализации программы цифровой экономики или корректнее говорить о качественных изменениях?

Евгений Ковнир: Прямой экономический эффект достоверно оценить сложно, так как программа затрагивает все сферы жизнедеятельности. Скорее, корректно говорить о косвенном экономическом эффекте за счет повышения качества и продуктивности работы существующих отраслей. Относительно масштаба влияния можно привести прогноз McKinsey, по которому экономический эффект от цифровизации экономики России к 2025 году может увеличить ВВП на триллионы рублей.

Качественные изменения в процессе цифровой трансформации можно оценивать в категориях пользы для цифрового бизнеса и пользы для граждан. Для развития цифрового бизнеса в стране в рамках пяти направлений программы будет создана цифровая инфраструктура, обеспечены меры поддержки отечественных разработчиков и производителей, созданы механизмы опережающего нормативного регулирования, обеспечены научно-технологические заделы и масштабная подготовка компетентных кадров. Будут созданы все необходимые условия для обеспечения конкурентоспособности страны в эпоху цифровой трансформации всего мира.

Пользу для граждан дадут в первую очередь отраслевые инициативы, например, развитие дистанционной медицины и точной диагностики в здравоохранении, развитие сервисов формата Яндекс.Такси в транспорте и логистике, повышение эффективности энергетики, образования и многих других сфер жизнедеятельности. Для граждан развитие цифровой экономики наряду со снижением стоимости услуг позволит повысить качество и комфорт их жизни, обеспечив при этом безопасность в новом цифровом мире.