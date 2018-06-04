Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 мая 2018 г. N 19-П город Санкт-Петербург "по делу о проверке конституционности абзацев второго, третьего, десятого и двенадцатого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в связи с запросом Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга"

Именем Российской Федерации

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3[1] части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 47[1], 74, 86, 101, 102 и 104 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности абзацев второго, третьего, десятого и двенадцатого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

Поводом к рассмотрению дела явился запрос Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.Д.Рудкина, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:

1. В соответствии с положениями подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами (абзац второй); в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами (абзац третий); предусмотренная данным подпунктом отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением, в частности, случая, если первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена гражданину в соответствии с абзацами вторым (при получении среднего общего образования) и (или) пятым (на период обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования) данного подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с его абзацем седьмым (при получении высшего образования по программе бакалавриата) или восьмым (при получении высшего образования по программе специалитета) (абзацы десятый и двенадцатый).

1.1. В производстве Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга находится административное дело по административному исковому заявлению гражданина И.А.Соловьева к призывной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа "Екатерингофский" и военному комиссариату города Санкт-Петербурга о признании решения призывной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа "Екатерингофский" о призыве его на военную службу незаконным и отмене этого решения.

И.А.Соловьев, родившийся 29 сентября 1998 года, окончил среднюю общеобразовательную школу в 2017 году и 1 сентября того же года поступил в Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж управления и экономики "Александровский лицей" для обучения по программе среднего профессионального образования. 1 декабря 2017 года призывной комиссией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа "Екатерингофский" было принято решение о призыве И.А.Соловьева на военную службу, поскольку отсрочки от призыва на военную службу ему были предоставлены дважды: на основании абзаца второго подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" как достигшему призывного возраста (18 лет) до окончания средней общеобразовательной школы и в соответствии с подпунктом "г" того же пункта 2 как успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования - на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации. Полагая свои права нарушенными, И.А.Соловьев обратился в Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга с соответствующим иском.

Придя к выводу о наличии неопределенности в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации подлежащие применению в данном деле абзацы второй, третий, десятый и двенадцатый подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", Ленинский районный суд города Санкт-Петербурга определением от 29 января 2018 года приостановил производство по указанному административному делу и обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности названных законоположений.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы не соответствуют статьям 19 (части 1 и 2), 43 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой они не предполагают предоставления отсрочки от призыва на военную службу на период обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования тем обучающимся по данным образовательным программам гражданам, которым отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена в период получения ими среднего общего образования, и ставят указанную категорию граждан в заведомо неблагоприятное положение по отношению к другим категориям граждан без разумного и объективного оправдания и конституционно значимой цели.

1.2. В силу требований статей 74, 101 и 102 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный Суд Российской Федерации, проверяя по запросу суда конституционность оспариваемых им законоположений, принимает постановление только по предмету, указанному в запросе, и лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием, а также сложившейся правоприменительной практикой, и исходя из их места в системе правовых норм; при этом предметом проверки в Конституционном Суде Российской Федерации по запросу суда может быть лишь закон, подлежащий применению в конкретном деле.

Абзац двенадцатый подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает возможность предоставления гражданину, которому была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу в период обучения по очной форме обучения по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, повторной отсрочки от призыва на военную службу при обучении по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и специалитета, если он не имеет диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра.

Между тем, как следует из представленных материалов, гражданин, дело которого находится в производстве Ленинского районного суда города Санкт-Петербурга, обучается по очной форме обучения в образовательной организации по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования, а потому указанное законоположение не может расцениваться как подлежащее применению в его деле.

Следовательно, в части оспаривания конституционности абзаца двенадцатого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" данный запрос не отвечает критерию допустимости и производство по настоящему делу в этой части подлежит прекращению на основании пункта 2 статьи 43 и статьи 68 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу являются положения абзацев второго, третьего и десятого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" постольку, поскольку на их основании решается вопрос о возможности предоставления отсрочки от призыва на военную службу гражданам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, в случае, когда им ранее была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу в период обучения по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, на время освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего общего образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, в связи с достижением совершеннолетия до завершения обучения.

2. В силу Конституции Российской Федерации в России как демократическом правовом и социальном государстве, обязанностью которого являются признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, охраняется достоинство личности и создаются условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 1, часть 1; статья 2; статья 7, часть 1; статья 21, часть 1); права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18), а их равенство гарантируется государством (статья 19, части 1 и 2).

Одной из важнейших функций социального государства, в осуществлении которых участвуют все уровни публичной власти - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и местное самоуправление, является обеспечение права каждого на образование. Закрепляя в статье 43 (часть 1) данное право и одновременно провозглашая в статье 59 (части 1 и 2) защиту Отечества долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, в том числе посредством несения военной службы, Конституция Российской Федерации относит к ведению Российской Федерации регулирование и защиту прав и свобод человека и гражданина, оборону и безопасность, федеральную государственную, включая военную, службу (статья 71, пункты "в", "м", "т"), а к сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов - общие вопросы воспитания и образования (статья 72, пункт "е" части 1).

Реализуя предоставленные ему статьей 76 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации полномочия в этих сферах, федеральный законодатель предусмотрел в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в качестве одного из основных академических прав обучающихся право на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую им в связи с получением образования разного вида и уровня в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" (пункт 8 части 1 статьи 34).

Отсрочка от призыва на военную службу в связи с обучением в организации, осуществляющей образовательную деятельность, является, таким образом, с одной стороны, установленной законом гарантией конституционного права на образование, а с другой, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21 октября 1999 года N 13-П, - составным элементом также установленного законом порядка реализации конституционной обязанности несения военной службы для определенных категорий граждан, притом что само предоставление отсрочки не означает освобождения от военной службы по призыву.

При регулировании оснований, условий и порядка предоставления отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в организации, осуществляющей образовательную деятельность, федеральный законодатель наделен достаточно широкой дискрецией, которая, однако, имеет пределы, заданные Конституцией Российской Федерации, обязывающей государство гарантировать равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, а также каких бы то ни было других обстоятельств (статья 19, часть 2). При этом он должен принимать во внимание предписания Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации (статья 6, часть 2), запрещается издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (статья 55, часть 2), ограничения же прав и свобод человека и гражданина федеральным законом допустимы лишь в той мере, в какой это необходимо в конституционно значимых целях (статья 55, часть 3), и если такие ограничения не посягают на само существо права и не приводят к утрате его основного содержания.

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в Российской Федерации каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; гарантируются общедоступность и бесплатность среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях; каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии (статья 37, часть 1; статья 43, части 2 и 3).

Развивая приведенные конституционные положения, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" предусматривает, что профессиональное образование, представляющее собой вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности, реализуется по следующим уровням образования: среднее профессиональное образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (пункт 12 статьи 2, части 3 и 5 статьи 10); лица, имеющие среднее общее образование, допускаются к освоению образовательных программ среднего профессионального образования и к освоению программ высшего образования - программ бакалавриата и программ специалитета (часть 2 статьи 68 и часть 2 статьи 69).

Таким образом, в рамках действующего правового регулирования гражданин, освоивший образовательную программу среднего общего образования и успешно прошедший государственную итоговую аттестацию, имеет возможность самостоятельно выбрать один из возможных вариантов продолжения образования или начать профессиональную деятельность.

С одной стороны, решая задачу подготовки квалифицированных кадров для нужд экономики страны, а с другой - устанавливая порядок исполнения гражданами обязанности по защите Отечества путем несения военной службы, федеральный законодатель в рамках предоставленной ему Конституцией Российской Федерации дискреции (статья 59, часть 2; статья 71, пункты "в", "е", "м"; статья 72, пункт "е" части 1) предусмотрел в Федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" систему отсрочек от призыва на военную службу для граждан, получающих по очной форме обучения профессиональное образование различного уровня незамедлительно после получения среднего общего образования.

В частности, в соответствии с абзацами третьим - восьмым подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения: в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами; в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", - на период обучения на подготовительных отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения этих образовательных организаций в год получения среднего общего образования; в образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков получения высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета.

Кроме того, подпункт "г" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает право на отсрочку от призыва на военную службу для граждан, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации, что позволяет таким лицам, в том числе если им в период получения среднего общего образования уже исполнилось 18 лет, поступить в образовательную организацию для получения по очной форме обучения среднего профессионального или высшего образования незамедлительно после получения среднего общего образования.

Таким образом, установленная федеральным законодателем система отсрочек от призыва на военную службу в связи с получением образования в целом предполагает предоставление гражданам возможности незамедлительно после получения среднего общего образования продолжить получение образования по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам профессионального образования: программам среднего профессионального или высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета.

3.1. Согласно абзацу десятому подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" отсрочка от призыва на военную службу в связи с обучением предоставляется гражданину только один раз, за исключением ряда случаев, в которых может быть предоставлена повторная отсрочка.

Так, в силу абзацев одиннадцатого и двенадцатого данного подпункта граждане, которым была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу в период освоения образовательных программ среднего общего образования, могут повторно воспользоваться правом на отсрочку от призыва на военную службу на период обучения по очной форме обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, перечень которых установлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и (или) отсрочкой от призыва на военную службу на период обучения по очной форме обучения в образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета.

В то же время возможности использования указанными гражданами в качестве повторной отсрочки от призыва на военную службу предусмотренной абзацем третьим подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением по очной форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования не предусмотрено.

Соответственно, использование гражданами отсрочки от призыва на военную службу в период обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, в силу действующего правового регулирования системы отсрочек от призыва на военную службу для граждан, обучающихся по очной форме обучения, лишает их возможности воспользоваться отсрочкой от призыва на военную службу в связи с обучением в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, в которые они поступили в год получения среднего общего образования.

3.2. Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 17 апреля 2018 года N 15-П уже обращался к вопросам, связанным с установленным Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" правом граждан на отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего и профессионального образования.

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по этим вопросам, изложенные в указанном Постановлении, сводятся, в частности, к следующему:

конституционный принцип равенства всех перед законом, который распространяется не только на права, непосредственно закрепленные Конституцией Российской Федерации, но и на связанные с ними другие права, приобретаемые на основании закона, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением профессионального образования, гарантирует одинаковые права и обязанности для субъектов, относящихся к одной категории, и не исключает установление различных условий для различных категорий субъектов права; такие различия, однако, не могут носить произвольный характер, они должны основываться на объективных характеристиках соответствующих субъектов; иное означало бы нарушение вытекающего из статьи 19 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации принципа равного исполнения гражданами Российской Федерации своих конституционных обязанностей, в том числе конституционной обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества посредством несения военной службы по призыву;

осуществляя дифференциацию в правовом положении граждан в зависимости от такого критерия, как достижение определенного возраста, федеральный законодатель вправе использовать этот критерий только в случае, если он позволяет разделить граждан на объективно разные категории;

граждане, поступившие на обучение в образовательные организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования в возрасте от шести лет и шести месяцев до восьми лет и завершившие освоение указанных образовательных программ в пределах сроков получения среднего общего образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, должны рассматриваться как одна категория для целей правового регулирования отсрочек от призыва на военную службу в связи с получением гражданином образования по очной форме обучения;

отсутствие у граждан, получивших отсрочку от призыва на военную службу в связи с достижением ими восемнадцатилетнего возраста до окончания освоения образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных организациях в пределах сроков, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, возможности получить повторную отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по программам магистратуры - притом что такая возможность предоставлена гражданам одной с ними категории в сфере реализации права на высшее образование - не имеет объективного и разумного оправдания, ставит граждан, относящихся к этой категории, при реализации данного права в неравное положение применительно к исполнению воинской обязанности, что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и вытекающими из них критериями соразмерности (пропорциональности) допустимых ограничений прав и свобод (статья 17, часть 3; статья 19, части 1 и 2; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сохраняющие свою силу и являющиеся, по смыслу взаимосвязанных положений статьи 6 и части пятой статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", общеобязательными и подлежащими учету прежде всего всеми представительными, исполнительными и судебными органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, в полной мере применимы и к правовому регулированию условий предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу в связи с получением среднего профессионального образования.

4. Рассматриваемое правовое регулирование ставит граждан, получивших отсрочку от призыва на военную службу, предусмотренную абзацем вторым подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", в связи с достижением ими восемнадцатилетнего возраста до окончания освоения по очной форме обучения имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных организациях в пределах сроков, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, в неравное положение с относящимися к одной с ними категории гражданами, которые на момент окончания общеобразовательных организаций среднего общего образования не достигли совершеннолетия и продолжают получение образования по очной форме обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 17 апреля 2018 года N 15-П, отступление в законодательном регулировании от принципа равенства применительно к исполнению конституционных обязанностей, особенно когда оно связано с реализацией какого-либо конституционного права (даже если конкретная правовая возможность в рамках этого права, применительно к которой относящиеся к одной категории лица ставятся в неравное положение, непосредственно из Конституции Российской Федерации не вытекает и является результатом волеизъявления законодателя), имеет и признаки несоразмерного (непропорционального) ограничения прав и свобод человека и гражданина, что не согласуется с предписаниями статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации; более того, наличие у одних лиц - в рамках законодательно установленных условий реализации конституционной обязанности - возможности отсрочить ее исполнение может фактически приводить к получению ими преимуществ за счет других относящихся к той же категории лиц, лишенных такой возможности и вынужденных исполнять соответствующую обязанность в полном объеме незамедлительно, что является отступлением от принципа справедливости и в итоге вступает в противоречие с запретом осуществления прав и свобод человека и гражданина вопреки правам и свободам других лиц (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Соответственно, отсутствие у граждан, получивших отсрочку от призыва на военную службу, предусмотренную абзацем вторым подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", в связи с достижением ими восемнадцатилетнего возраста до окончания освоения по очной форме обучения имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования в общеобразовательных организациях в пределах сроков, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, возможности получить отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования - притом что такая возможность предоставлена гражданам одной с ними категории в сфере реализации права на среднее профессиональное образование - не имеет, как это следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированных в Постановлении от 17 апреля 2018 года N 15-П, объективного и разумного оправдания, ставит граждан, относящихся к этой категории, при реализации данного права в неравное положение применительно к исполнению воинской обязанности, что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и вытекающими из них критериями соразмерности (пропорциональности) допустимых ограничений прав и свобод (статья 17, часть 3; статья 19, части 1 и 2; статья 55, часть 3, Конституции Российской Федерации).

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.

Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений, вытекающих из настоящего Постановления, правоприменительные органы не должны учитывать факт предоставления отсрочки от призыва на военную службу в соответствии с абзацем вторым подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" гражданину, обучающемуся по очной форме обучения в образовательной организации по имеющей государственную аккредитацию программе среднего профессионального образования, если он поступил на обучение по программе среднего профессионального образования в год получения среднего общего образования.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 47[1], 71, 72, 74, 75, 78, 79, 87 и 104 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 43 (часть 1), 55 (часть 3) и 59 (части 1 и 2), положения абзацев второго, третьего и десятого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования эти положения, устанавливая основания, условия и порядок предоставления отсрочек от призыва на военную службу гражданам, обучающимся по очной форме обучения, обусловливают предоставление отсрочки от призыва на военную службу гражданам, которые поступили на обучение в образовательные организации по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования в год получения среднего общего образования, тем обстоятельством, воспользовались ли такие граждане отсрочкой от призыва на военную службу при обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, и лишают возможности получить отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования тех из них, кто освоил имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего образования в пределах сроков его получения, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, но вынужден был воспользоваться соответствующей отсрочкой для завершения обучения в общеобразовательной организации и прохождения итоговой аттестации, завершающей освоение образовательных программ среднего общего образования.

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся проверки конституционности абзаца двенадцатого подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

3. Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, вытекающие из настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно со дня официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации".

Конституционный Суд Российской Федерации