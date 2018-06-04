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04.06.2018 20:08
Рубрика: Экономика

Придадут ускорение

Купить жилье быстрее помогут технологии
Текст: Надежда Пелевина
Российская газета - Спецвыпуск №7583 (120)
Развитие технологий повысит доступность жилья за счет снижения ставок по ипотеке, отметили участники сессии "Технологии жилья" на Петербургском международном экономическом форуме.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В первом квартале, по данным ДОМ.РФ, ипотечный рынок вырос более чем на 80 процентом в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле, по предварительным оценкам, был поставлен новый рекорд: объем выдачи вырос в 1,7 раза, до 250 миллиардов рублей.

- Мы видим продолжающийся тренд на увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов, - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. - Это значит, что рынку нужны новые технологии, которые позволят выдавать ипотеку быстрее и дешевле. Именно снижение ипотечной ставки является основным драйвером повышения спроса на жилье, на ипотечные кредиты. В структуре ипотечной ставки есть значительная часть, которую составляют затраты на выдачу и обслуживание ипотечных кредитов. С развитием современных технологий возможно снижать эту составляющую.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Рынок недвижимости затронут существенные нововведения

Технологии, которые будут дополнительно стимулировать спрос на покупку жилья, появятся достаточно скоро, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Их применение, по его словам, позволит прийти к одобрению заявок на ипотеку в течение нескольких минут, а с точки зрения спроса это самое важное. Замминистра напомнил, что президент поставил задачу к 2024 году увеличить объемы строительства до 120 миллионов квадратных метров ежегодно и создать условия, чтобы 5 миллионов семей ежегодно решали жилищный вопрос. Ипотечная ставка через шесть лет должна опуститься ниже 8 процентов. "Все это создаст большой спрос на жилье и потребует новых технологических решений", - полагает Никита Стасишин.

Многие операции уйдут в онлайн, и можно будет приобретать квартиры с помощью гаджетов, не выходя из дома

Как отметили участники сессии, с развитием технологий многие операции уйдут в онлайн, и можно будет приобретать квартиры с помощью гаджетов, не выходя из дома. Одной из ключевых технологий для оптимизации процессов покупки и продажи жилья эксперты назвали блокчейн. Над созданием российской блокчейн-платформы в жилищной сфере совместно работают ДОМ.РФ и платформа Vostok. Этот проект позволит создать решение для всех участников рынка жилья, которое повысит прозрачность и качество их взаимодействия.

В России сократилось число отказов при кадастровом учете недвижимости

России не придется быть первопроходцем: опыт "цифровизации" ипотеки в мире уже есть. В развитых странах, по словам экспертов, есть тенденция индивидуализации работы с клиентом и упрощения его взаимодействия с банком. Это проявляется уже на этапе подачи ипотечной заявки. Банк подстраивается под профиль клиента и его потребности, а также максимально широко использует внешние данные, чтобы сократить их ручной ввод. Технологии используются и в процессе подбора объекта жилья, и при его оценке, что сокращает сроки оформления сделки.

Эксперты заключили, что многие уже существующие успешные проекты могут быть актуальны и в России при условии развития необходимой инфраструктурной и законодательной базы. Минстрой и ДОМ.РФ изучают лучшие зарубежные практики для внедрения их в жилищную сферу России.

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