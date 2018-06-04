Несколько - наугад - сообщений с информационных лент.

США и Китай вроде договорились о прекращении торговой войны. Потом Трамп пообещал повысить пошлины на китайский экспорт в США на 50 миллиардов долларов.

Сорос в очередной раз объявил о Мировом Финансовом Кризисе. Банк "Морган Стэнли" его опроверг.

Трамп ведет торговые войны по всему периметру - не только с Китаем, но и против ЕС. Пошлины на импорт в США стали и алюминия уже ввел, очередь - за автомобилями. В последнее мало кто верит, но еще меньше тех, кто рискнет уверенно предсказать действия Трампа - где у него "кончается искусство и дышат Почва и Судьба"... Но при всем том экономисты прочат кризис как раз не ЕС, а развивающимся странам и пишут об оттоке денег из этих рынков в США и Европу.

А вот 1157 ведущих американских экономистов (включая 15 Нобелевских лауреатов) обратились с письмом к Трампу - просят его не начинать торговые войны, не бросать камни в стеклянном доме. Напоминают, что с таким же письмом в 1930 г. ведущие экономисты США обратились к президенту Гуверу - просили не рушить свободную торговлю кувалдой протекционизма. Гувер не послушал. Получили тогда Великую депрессию и как ее следствие - Гитлера в Германии... Тем временем рейтинг Трампа в США растет - и немудрено! За год его правления в стране созданы 2,5 млн новых рабочих мест! А эксперты как всегда полны скепсиса: призовые скачки, ударная возгонка экономики + торговые войны = гремучая смесь, способная породить обвал. Как бы не сделать Америку "снова великой" Индустриальной Державой Мира - прямо как в 1929 г. ...

Не уходит из мирового топа новостей и Сирия. Последние "слухи": Россия закрепляет свою военную победу победой дипломатической. А именно - Израиль под гарантии РФ де-факто замирится с Асадом, при условии, что из Сирии ("Асадовской Сирии!") будут выведены иранские войска. РФ настаивает на уходе ВСЕХ иностранных войск (включая США, Иран, Турцию, саму Россию - при сохранении наших баз). США вроде готовы. А Иран? Ведь для Ирана спасение Асада - вовсе не самоценно. Создать Великую Шиитскую геополитическую Дугу, вонзенную в Израиль и клещами охватывающую Саудовскую Аравию - вот Цель. Да только России-то такая цель "нашего союзника - Ирана", мягко говоря, совсем ни к чему, а вот мир в Сирии и улучшение отношений с США - очень к чему... Однако снятие (ослабление) "разногласий по сирийскому вопросу" может ли привести к разрядке с США, к снятию санкций? Да и что касается саудов, то не факт, что они готовы (даже по "просьбе" США) смириться с Асадом и перестать содержать "вооруженную оппозицию". При этом США по-прежнему считают Асада "военным преступником". При этом Турция ненавидит Израиль, противник Асада, сильно "не совпадает" с Ираном, а в Сирии решает сугубо свои, связанные с курдами задачи... Вы все поняли? Рад за вас!

Иран стал и еще одной линией разлома Европы и Америки. США вышли из ядерной сделки, ЕС выходить из сделки категорически не хочет (хотя сами тоже недовольны ракетной программой Ирана!) - в том числе потому, что новое эмбарго подняло бы цены на нефть, что, понятно, Европе невыгодно. России это повышение цен выгодно - но она тоже требует сохранить ядерную сделку. Кстати, при этом Макрон-Меркель почтительно улыбались Путину, но никакой "дружбы с Россией - против США" не будет, а вот санкции против России ЕС, вероятно, все-таки продлит, хотя правительства Италии и Австрии выступают за их отмену, да и украинский воз Европе сильно поднадоел... Опять - вы все поняли? Опять - поздравляю!

Но зачем я все это перечисляю?

Затем что это бесконечное "Соотношение Неопределенностей" = непрерывно пульсирующий, текучий шарообразный (Земля все-таки!) Мировой Пазл, в котором мы все имеем честь временно жить.

В этой куче-мале стран идет вечная всеобще-взаимная грызня за Престиж и Деньги

Пазл, где все части взаимосвязаны "борьбой и единством противоположностей", но при этом каждая часть (скажем, страна) по-своему автономна. Где любое Государство не имеет ни экзистенциальных врагов (редкое исключение - Иран/Израиль и Иран/Саудовская Аравия), ни экзистенциальных друзей (хотя страны ЕС тесно спаяны), а живет по инерции и преследует набор почти всегда противоречащих друг другу целей, которые покрывают условной шапкой "Национальный Интерес".

Общая Траектория Человечества существует, это не броуновское движение, это - История, Развитие

В этой куче-мале стран идет вечная всеобще-взаимная грызня за Престиж и Деньги и одновременно - сотрудничество по тем же вопросам. Но и ВНУТРИ Государств тоже борьба-конкуренция-союзы между разными группами и политиками, часто борьба более острая, чем с другими государствами. А вот более или менее отдаленных целей не видит (да и не ставит!) никто.

На вопрос Воланда "Так кто же распоряжается жизнью человеческой и всем вообще порядком на Земле?" - мировые Берлиозы так и не нашли ответа. Однако пазл Мира "сам собой" все время складывается, эта Система имеет свою, хоть и непонятную нам Логику. Общая Траектория Человечества существует, это не броуновское движение, это - История, РАЗВИТИЕ ("по Спирали"?), но Закон Всемирного Тяготения цивилизаций, стран нам непостижим. Может быть, это принципиально важно, как человеку важно не знать свою Судьбу, а шахматисту - не иметь точного алгоритма ("навигатора") ходов?

Религии говорят "Провидение". Люди знают - всем на Земле рулят "Ротшильды и Рокфеллеры", "олигархи", "ФСБ и ЦРУ", Мировое Правительство и закулиса...

Так загадочный Мир становится домашнее, роднее.