Маткапитал разрешили использовать на погашение ипотеки

Средства материнского капитала разрешили использовать на погашение ипотечных кредитов, взятых после рождения второго и последующих детей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в порядок использования материнского капитала для улучшения жилищных условий.

"Оно дает право расходовать средства материнского капитала на перекредитование, в том числе ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость, то есть до и после рождения второго ребенка и последующих детей", - рассказал глава правительства о подписанном им постановлении.

До настоящего момента средства маткапитала можно было использовать на погашение кредитов на строительство и приобретение жилья только в том случае, если обязательства возникли до рождения второго и последующих детей.