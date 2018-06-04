Минэкономразвития: Для бизнеса снимут избыточные требования

Минэкономразвития России совместно с другими ведомствами, Агентством стратегических инициатив и бизнес-объединениями ведет работу по улучшению предпринимательской среды в рамках плана "Трансформации делового климата". Об этом "Российской газете" сообщили в Минэкономразвития РФ.

Планируется, что будет представлен механизм оперативного реагирования на запросы бизнеса, направленный на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе на устранение избыточных требований, содержащихся в нормативных правовых актах.

"К настоящему моменту собрано уже более 500 инициатив, которые предстоит обсудить со всеми заинтересованными сторонами. По итогам обсуждений к середине августа будет сформирован проект распоряжения правительства Российской Федерации с перечнем мероприятий, который Минэкономразвития России представит на утверждение в кабинет министров", - уточнили в ведомстве.