Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов россиян

Минэкономразвития повысило прогнозный рост реальных доходов населения до 3,4-3,9% по итогам текущего года. Об этом заявил глава министерства Максим Орешкин, отметив, что подобная динамика позволит снизить уровень бедности в стране с 12,3% до 11,1% уже по итогам 2018 года.

"Здесь у нас прогноз относительно сентябрьских значений пересмотрен вверх с 2,3% до 3,8%. Текущая оценка наша составляет примерно 3,4-3,9%", - сказал Орешкин, представляя прогноз на бюджетном комитете Госдумы.

Также министр отметил, что таргет по инфляции в 4% в России будет недовыполнен в текущем году, годовая инфляция в июне снизится до 2,1-2,2%.

"Мы в целом по году ожидаем ускорения инфляции от текущих уровней, но в июне мы ожидаем инфляцию на уровне 2,1-2,2%, - сказал Орешкин. - Наша оценка инфляции на конец года сейчас составляет 2,7-3,2%, и оценка в 2,8% находится внутри этого диапазона".