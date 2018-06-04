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04.06.2018 20:09
Рубрика: Экономика

Минфин: В нескольких регионах налог на самозанятых будет введен раньше

Текст: Нина Егоршева

Минфин намерен ввести налог на самозанятых граждан по всей территории России со второй половины 2019 года. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

Фото: Александр Кожухин/РИА Новости
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Также Трунин сообщил, что его ведомство готово начать реализацию налога на примере нескольких субъектов РФ раньше - уже с начала 2019 года. По его словам, речь идет о регионах, где будет обеспечена техническая готовность.

Согласно концепции Минфина, ставка налога на самозанятых будет равна 3 процентам от общего дохода, если услуги оказываются гражданам, и 6 процентов - если компаниям, передает РИА Новости. Для уплаты налога министерство намерено создать специальное приложение для смартфонов. Установив его, граждане смогут заниматься определенными видами деятельности, не регистрируясь в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, не представляя отчетности и не уплачивая никаких других налогов.

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