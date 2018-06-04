Минфин: В нескольких регионах налог на самозанятых будет введен раньше

Минфин намерен ввести налог на самозанятых граждан по всей территории России со второй половины 2019 года. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

Также Трунин сообщил, что его ведомство готово начать реализацию налога на примере нескольких субъектов РФ раньше - уже с начала 2019 года. По его словам, речь идет о регионах, где будет обеспечена техническая готовность.

Согласно концепции Минфина, ставка налога на самозанятых будет равна 3 процентам от общего дохода, если услуги оказываются гражданам, и 6 процентов - если компаниям, передает РИА Новости. Для уплаты налога министерство намерено создать специальное приложение для смартфонов. Установив его, граждане смогут заниматься определенными видами деятельности, не регистрируясь в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, не представляя отчетности и не уплачивая никаких других налогов.