Министр финансов Японии вернет годовую зарплату государству

Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо добровольно вернет государству зарплату за последние двенадцать месяцев из-за скандала с подделкой документов в ведомстве, передает информагентство Киодо. По некоторым подсчетам, годовой заработок руководителя минфина составляет около 30 миллионов иен (примерно 274 тысячи долларов США - прим. "РГ").

"Я добровольно возвращаю свою заработную плату члена правительства за двенадцать месяцев, поскольку эта проблема подорвала доверие общества к министерству финансов и администрации в целом", - заявил Асо.

К такому решению политика подтолкнули выявленные в минфине фальсификации документов, касающихся сделки с приобретением земли личным другом премьера Синдзо Абэ в префектуре Осака.

Речь идет о четырех тысячах страниц, где изложены обстоятельства покупки по заниженной цене известной своим правым уклоном образовательной компанией "Моритомо гакуэн" государственного участка в городе Тоёнака для возведения начальной школы. Как отмечают местные СМИ, земля ушла за 134 миллиона иен (около 1,2 миллиона долларов США - прим. "РГ") при ее рыночной стоимости порядка 956 миллионов иен (около 8,7 миллиона долларов США - прим. "РГ"). Из документов впоследствии были удалены имена премьера Синдзо Абэ, его супруги Акиэ, министра финансов Таро Асо и некоторых других видных политиков.

Строительство учебного заведения, утверждают журналисты, лично патронировала жена руководителя японского кабинета, которая впоследствии должна была стать почетным директором начальной школы. Впрочем, премьерская чета продолжает отрицать свою причастность к инциденту.

Японская оппозиция призывает Таро Асо немедленно уйти в отставку и настаивает на его уголовном преследовании. Впрочем, глава минфина не торопится покидать свой пост. "Я не думаю об отставке", - подчеркнул он в общении с журналистами.

Асо является авторитетным политиком и самым богатым министром в действующем кабинете. Его семья владеет огромным состоянием, которое было сделано на горнодобывающем бизнесе.

Ответственность за подделку документов понесут еще как минимум 20 сотрудников минфина. Чиновники разных категорий получат выговоры, на них также наложат различные штрафы. Некоторые из госслужащих будут отстранены на неопределенный срок от работы без денежного содержания.

Возникающие то и дело новые обстоятельства вокруг скандала со школой "Моритомо гакуэн" пока не угрожают лично премьер-министру Синдзо Абэ, чьи позиции по-прежнему довольно крепки. При этом инцидент отрицательно влияет на рейтинги главы кабинета.

В сентябре этого года правящей Либерально-демократической партии Японии предстоит в очередной раз избрать своего председателя. Пока никто не оспаривает лидерство Синдзо Абэ, именно ему прочат этот пост все политологи. В случае победы Абэ продолжит руководить правительством еще три года. Но если скандал наберет обороты и затронет политика и членов его семьи, ситуация может приобрести иной оборот.

