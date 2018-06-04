Минск предложил восполнить пробелы в сотрудничестве с Улан-Батором

Восточный вектор экономического сотрудничества вызывает у официального Минска в последнее время повышенное внимание. Желанием восполнить пробелы в бизнес-диалоге была наполнена и беседа в белорусской столице министра иностранных дел Владимира Макея с его коллегой из Монголии Дамдины Цогтбаатаром, передает БЕЛТА. Кстати, официальный визит монгольского гостя, который находится в Беларуси с 3 по 5 июня, - первый за 17 лет на таком уровне.

"Рад, что в последнее время отношения между нашими странами начали развиваться активнее", - подчеркнул Макей. Вместе с тем, еще в недалеком прошлом это сотрудничество недооценивалось, а товарооборот был небольшим, с сожалением констатировал он.

"Надо пристально посмотреть на весь спектр сотрудничества, потенциал которого не используется в полной мере. Есть новые сферы, где можно достичь максимального результата", - считает глава белорусского МИД.

Монгольский коллега подтвердил, в свою очередь, что для его страны по-прежнему интересна белорусская продукция сельскохозяйственного машиностроения, известная своим хорошим качеством. При этом глава МИД Монголии считает важным, что обе стороны успешно прошли процесс реструктуризации экономики, положительные итоги которой уже очевидны. Он назвал, в частности, "хорошим капиталом сотрудничества" и предстоящий период белорусско-монгольских связей, который руководство Монголии считает необходимым "эффективно использовать".

По итогам встречи с монгольским коллегой Владимир Макей выразил убежденность, что этот визит станет во всех отношениях историческим и "придаст новый импульс белорусско-монгольскому взаимодействию". Он сообщил, что Беларусь и Монголия договорились подготовить обмен визитами на высшем уровне.