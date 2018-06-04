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04.06.2018 18:05
Рубрика: Общество

Не стройте на песке

Гостем редакции был митрополит Калужский и Боровский Климент
Текст: Елена Новоселова
Фото: Сергей Куксин
Журналисты "Российской газеты" встретились с главой Издательского совета Русской православной церкви митрополитом Калужским и Боровским Климентом. Разговор был долгим и заинтересованным. Среди обсуждаемых тем - отношения церкви и интеллигенции, ответственность СМИ перед поколением гаджетов и интернета, сохранение культурных и нравственных ценностей в эпоху вседозволенности.
Фото: Сергей Куксин / РГ Митрополит Климент обеспокоен тем, что деньги стали главным стимулом, двигающим людьми. "Деньги - это песок, который утекает сквозь пальцы, но нельзя дом строить на песке, он упадет", - убежден владыка. Фото: Сергей Куксин / РГ
Митрополит Климент обеспокоен тем, что деньги стали главным стимулом, двигающим людьми. "Деньги - это песок, который утекает сквозь пальцы, но нельзя дом строить на песке, он упадет", - убежден владыка. Фото: Сергей Куксин / РГ

- В России есть великая культура, история, уникальный многонациональный генетический фонд, язык и вера, - все это сделало нас единым народом. На базе этих ценностей мы должны строить наше государство, - сказал митрополит Климент, вручая главному редактору "РГ" Владиславу Фронину награду - медаль Епифания Премудрого. - И ваша редакция эти ценности несет в мир.

Проблема современного общества и информационного пространства, по мнению владыки, состоит в том, что деньги стали главным стимулом, двигающим людьми: "Деньги - это песок, который утекает сквозь пальцы. Но нельзя дом строить на песке, он упадет". Журналисты возразили митрополиту: "Но ведь деньги - это и строительный материал!" Тот ответил: "Строительный материал не должен диктовать строителям, что, где и как строить".

У православных начался 38-дневный Петров пост

РПЦ готова к диалогу с интеллигенцией, но не все из ее оппонентов готовы это услышать. "Часто кричат о том, что в Москве много храмов. Их действительно более 700. Но больше половины находятся внутри Садового кольца, а людям нужен доступный храм, а не тот, куда надо ехать на автобусе, - аргументирует свою точку зрения митрополит Климент. - И потом церковь строит не на деньги государства, город выделяет землю под общественные нужды".

Ответственность и нравственность - темы, которые журналисты "РГ" готовы освещать в своих публикациях. И проект Издательского совета РПЦ - литературный детский конкурс "Лето господне", будет поддержан газетой.

Кстати

Церковной медалью награждена также корреспондент "РГ-Неделя" Мария Городова.

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