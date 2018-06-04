МВД Британии выставили счет за расследование инцидента в Солсбери

Полиция английского графства Уилтшир, в котором находится городок Солсбери, печально прославившийся на весь мир после мартовской истории с покушением на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, выставила счет МВД королевства за издержки, понесенные в результате расследования этого инцидента.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя регионального отделения полиции и уголовного ведомства Ангуса Макферсона. По его мнению, Лондон обязан выплатить местным полицейским ни много ни мало 7,5 млн фунтов стерлингов.

В заявлении, озвученном Макферсоном, сказано, что в "полномасштабную полицейскую операцию" было вовлечено 40 различных подразделений и более 140 офицеров, оказавшихся "на острие расследования". В полиции Уилтшира не исключают, что сумма компенсации, которую они потребуют от центра, может в дальнейшем вырасти. "Это была операция общенационального масштаба, и она должна быть оплачена в интересах народа", - считает господин Макферсон.

Ну а в министерстве по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании напомнили, что из-за внештатной ситуации пришлось эвакуировать сотрудников полиции, дислоцированных неподалеку от Солсбери, пока в этих районах проводились работы по дезактивации территории в связи с предполагаемым распылением нервно-паралитического газа. Сколько именно человек пострадало в результате атаки, так до сих пор и не выяснено. При этом в ведомстве заявили, что городским предприятиям было выплачено около 250 тысяч фунтов в качестве компенсации, так как некоторые бизнесмены понесли убытки на уровне 80 процентов.