На ЧМ-2018 Роналду будут охранять бывший десантник и боец ММА

Лидер сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду серьезно отнесся к собственной безопасности во время чемпионата мира по футболу-2018. Как сообщают британские СМИ, его будут охранять бывший десантник Нуно Марекуш и боец смешанного стиля Гонсало Сальгадо.

Отмечается, что Марекуш уже был в личной охране Роналду во время финала Лиги чемпионов-2017/18. Он бывший десантник, а сейчас работает в частном охранном предприятии. Кроме того, в свободное время он развлекается тем, что участвует в португальских боях с быками.

Сальгадо же - человек внушительной комплекции, ростом 1,88 м и весом почти 140 кг - провел девять боев в смешанных единоборствах в супертяжелой весовой категории. Его последний бой в ММА состоялся в марте 2011 года, тогда он проиграл россиянину Арсену Абдулкеримову.

Впрочем, вряд ли он с тех пор потерял форму, раз один из лучших футболистов мира доверяет ему охрану своей персоны.