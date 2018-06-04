На фестивале "Красная площадь" прошла церемония награждения лауреатов XIV Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина".

Россия книжная жива не только крупными игроками, но и совсем небольшими, отнюдь не московскими издательствами, что выпускают несколько наименований книг в год. Но они нередко не уступают маститым коллегам в качестве своих книг и становятся победителями конкурсов.

Такими словами церемонию награждения лауреатов открыл начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля. В шорт-листе конкурса была представлена буквально вся Россия, в конкурсе приняли участие издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Воронежа, Ижевска, Казани, Курска, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Рязани, Якутска…

Всероссийский конкурс региональной и краеведческой литературы "Малая Родина" проводится с 2005 года под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В 2018 года поступило около 250 изданий от более чем 60 издательств, это были работы по пяти направлениям, по каждому из них в шорт-листы были отобраны по три издания.

В номинации "Мой край", где оценивались научные и научно-популярные издания, посвященные жизни российских регионов в их прошлом, настоящем и будущем, победу одержали "Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки (1817-1917): К 200-летию Нижегородской ярмарки", вышедшие в издательстве "Кварц", Нижний Новгород.

В номинации "Образ Родины" на конкурс были представлены живописные фотоальбомы, воспевающие красоту родного края; издания, посвященные традиционной культуре регионов, книги, путеводители, карты, атласы, справочники… Тут эксперты назвали победителем альбом "Горький и Нижний Новгород: Вокруг музеев", вышедший также в Нижнем, в издательстве "Деком".

Нижний Новгород продолжал побеждать - в номинации "Увлекательное краеведение", где на суд экспертов были представлена познавательная и обучающая краеведческая литература для детей и юношества, верх взял "Сказ о Самовар Самоварыче, или Путешествие к чайным истокам", вышедший в нижегородском издательстве "Литера".

"Сибирская глубинка и Валентин Распутин. Заметки провинциала" - так называется книга, вышедшая в издательстве "Вече" и победившая в номинации "Люди нашего края", где оценивались биографические исследования, посвященные выдающимся деятелям науки и культуры, краеведам и труженикам сел и городов, прославившим родной край.

"Книга и Театр" - новая номинация, существующая с этого года. Тут были представлены издания, посвященные истории и современному состоянию театрального искусства, актерам, режиссерам, сценаристам, известным и малоизвестным театральным постановкам, издания, подчеркивающие взаимосвязь книги и театра. И первым победителем в номинации стала книга писателя и актера Вениамина Смехова "Здравствуй, однако", вышедшая в издательстве "Старое кино". Она содержит воспоминания о Владимире Высоцком.

Высоцкий родился на Первой Мещанской, сейчас это проспект Мира, - отметил Смехов. - Он написал потом "Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал что почем, значит нужные книги ты в детстве читал". Выражение "Малая родина" чудесно и безусловно. Для Высоцкого малая родина - это наша Мещанка, наша Таганка. А сейчас мы с вами все на Красной площади, в эти дни - малой родине великого нашего книжного государства, которое, несмотря на все убытки, потери, замене русскому языку нерусских слов, - живо. "Не будет русского языка - не будет России", как сказал Мандельштам.

Текст опубликован на сайте ГодЛитературы.РФ

