Основной конкурс "Кинотавра" начался с высокой ноты: российской премьеры "Войны Анны" Алексея Федорченко. Фильм о маленькой девочке, "выигравшей" Вторую мировую, видели в Роттердаме, и теперь в Сочи смотрели чуть дыша.

Семья шестилетней Анны погибает во время расстрела. Ребенок прячется в камине комендатуры. Пьет воду, капающую с потолка. Ест сыр из мышеловки, жарит голубей, пойманных на чердаке. Дружит с кошкой и со своими видениями, будто сошедшими с картин Босха. Из ребенка божественной красоты превращается в тень с черными глазами. И старается не сойти потихоньку с ума.

Алексей Федорченко уже 15 лет приезжает на "Кинотавр". И от фестиваля к фестивалю его фильмы все больше становятся похожими на живописные полотна совершенного качества - каждый кадр может стать законченной картиной. Когда камера оператора Алишера Хамидходжаева скользит по мертвым телам, полузасыпанным землей... Или когда луч света выхватывает глаза девочки, бог весть что пережившей в двухлетнем одиночестве в полной темноте, холоде и безмолвии...

История полуреальная - в Живом Журнале режиссер нашел небольшой рассказ об еврейской девочке, которая два года на Полтавщине пряталась в немецкой комендатуре. В "Фейсбуке" увидел свою будущую героиню, юную актрису Марту Козлову, и стал торопиться: надо было успеть, пока не подросла. Прочитал рассказы Натальи Мещаниновой и пригласил в соавторы сценария: важно было дать женский взгляд на эту историю. Но она сначала отказалась - "была не в теме". Федорченко обещал, что подождет, и целый год не напоминал о себе, пока Наталья сама ему не позвонила и не сказала, что готова...

На "Кинотавре" Федорченко рассказал, как одна девочка может победить всех врагов, и почему в критических обстоятельствах физиологические подробности бывают не менее важны, чем метафизические смыслы.

Про время

- Один из героев этой истории - время. Мы должны были почувствовать, что это долго. Мне неважно, длилось это неделю или год: я бы неделю не высидел... История настолько невероятная, что я стал сомневаться в ее реальности уже в процессе производства. А в сценарии мы расписывали все точно по датам: сколько дней девочка может продержаться без воды, на какой день должна поесть, чтобы не умереть, физиологически там все выверено.

Анна не знает, какое сегодня число. Ей надо выжить - поесть, попить, сходить в туалет и вести себя тихо. А все остальные события мира для нее не существуют. Она может проспать день и пропустить сутки. Она слишком маленькая, чтобы следить за событиями.

Про актрису

- Марта Козлова сочетает в себе чистоту и наивность шестилетней девочки и профессионализм взрослой актрисы. Вся съемочная группа ее очень любила. А я вел себя с ней как со взрослой, без оглядок на то, что ей шесть лет. Нельзя сказать, что она сильно нервничала - для нее все происходящее скорее было игрой. Она жила в этом камине, с удовольствием пряталась во время перерывов - мы всегда знали, где ее найти. Только один раз Марта подошла ко мне и сказала: "Или вы убираете эту сцену, или я ухожу с картины". Она отказывалась есть помидоры, которые очень не любила. Пришлось накачать овощи сиропом, чтобы снять сцену...

Про победу

- Мой фильм - о победе. Я уверен, что Анна победила всех врагов. Финал у меня был конкретный, для меня очень важна история с картой (изможденный ребенок снимает на карте мира все флажки с завоеванных немцами территорий СССР и переносит их в Германию. - Прим. ред.), потому что это выход на другие смыслы. Снять, как Анна идет в хлебах в наступивший июнь, - это было бы очень пошло...

Когда ты погружен в историю, ты не ищешь аллюзий. Про Анну Франк у меня не было мыслей. Что касается сходства с Алисой в Зазеркалье, я понял это только в конце съемок. Если бы это случилось раньше, наверное, в фильме я сделал что-нибудь по-другому. Но случилось так, как случилось. Там можно найти и Маугли, и Робинзона - это история выживания...