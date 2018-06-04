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04.06.2018 12:44
Рубрика: Культура

На "Кинотавре" показали последний фильм Веры Глаголевой

Текст: Сусанна Альперина
Не только участники и гости 29-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", но и многие члены съемочной группы стали первыми зрителями последнего фильма Веры Глаголевой "Не чужие". Вера Витальевна в этой картине выступила как режиссер. Знаменитая актриса, которая снялась более чем в полутора сотне картин, начала заниматься режиссерской деятельностью в начале 90-х, и в этом качестве на ее счету 7 картин.
Кадр из фильма "Не чужие". Фото: Предоставлено продюсерским центром "Хорошо Продакшн" Кадр из фильма "Не чужие". Фото: Предоставлено продюсерским центром "Хорошо Продакшн"
Кадр из фильма "Не чужие". Фото: Предоставлено продюсерским центром "Хорошо Продакшн"

Фильм "Не чужие" она не успела завершить - неизлечимая болезнь прервала все ее планы, именно поэтому сам поступок съемочной группы, которые довели дело Глаголевой до конца, воспринимается как небольшой подвиг. С деньгами на проект помогло Министерство культуры РФ.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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"Для Веры было важно, чтобы была надежда", - сказала на пресс-конференции Ольга Погодина-Кузмина - автор пьесы "Глиняная яма", по которой и была снята картина "Не чужие". Концовка была изменена, как и название по просьбе прокатчика. В нашем кино последних лет есть фильмы "Родные", есть "Близкие", теперь есть и "Не чужие". Прокатчик считает, что так будет лучше продаваться. Пока что картина начала свое "путешествие" по фестивалям, а на экраны в широкий прокат выйдет, скорее всего, в конце этого или в начале следующего года. Она была презентована и на 106-м российском "Кинорынке", который проходит в рамках "Кинотавра", так к фильму был привлечен интерес и представителей кинотеатров всей страны.

Пьесу "Глиняная яма" изначально хотел экранизировать Алексей Балабанов - он даже написал сценарий. "У Балабанова эта была история жесткого национального противостояния. А для Веры это была история примирения", - рассказала Ольга Погодина-Кузмина.

В картине рассказывается о жизни одной семьи в небольшом городке. Две сестры не могут поделить одного мужчину. Он - типичный "понаехавший" мигрант восточной национальности. Мать дочерей (ее играет актриса Татьяна Владимирова) разрывается от любви и ненависти к каждой из них. Каждую она принимает и каждую осуждает. Есть еще и внуки, и карьер, как страшный затягивающий образ нелегких отношений в провинциальной жизни - своеобразная глиняная яма.

Фото: kinotavr.ru
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Фильм "Не чужие" на "Кинотавре" был подан особо. Он не вошел в конкурсную программу, но его премьера обрела статус специального показа. На него приехали члены семьи Веры Глаголевой. Президент фестиваля Александр Роднянский и председатель Попечительского совета Федор Бондарчук вручили специальный приз "Кинотавра", который выглядит как и все основные его призы, дочери Веры Глаголевой - Анне Нахапетовой. Надпись на награде гласит: "Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте". При вручении были сказаны трогательные слова о кинематографической семье, которая поддерживает друг друга.

На пресс-конференции актер Санжар Мади, который сыграл в картине главную мужскую роль, рассказал о мистике, которая происходила на съемках. Фильм снимали две недели, работали по 13 часов в сутки.

Балерина Анна Нахапетова с призом режиссера В.Глаголевой на специальном показе фильма "Не чужие" режиссера В. Глаголевой в рамках XXIX открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Фильм действительно был очень тяжелый. Мне казалось что эти две недели длились год, - сказал Санжар Мади, - Самые трудные для меня съемки были в Казахстане. Я просто умирал там от усталости. Когда мы приехали туда снимать, начали происходить какие-то мистические события. По приезду было солнце, потом пошел снег, потом - туман, потом - дождь. Как только мы отсняли сцену с туманом, он рассеялся. Как только нажимали "Стоп" на камере - прекращался дождь".

Продюсер картины "Не чужие" Наталья Иванова рассказала, что Вера Глаголева хотела, чтобы был туман. "Она словно режиссировала фильм, уже не будучи с нами", - вспоминала Иванова.

Фото: Ксения Угольникова
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Она же поделилась воспоминаниями, как именно родилась идея у Глаголевой сделать это кино: "После фильма "Две женщины", который был снят по роману Ивана Тургенева "Месяц в деревне", к нам обратились исследователи творчества писателя. Мы задумали фильм об отношениях Тургенева и Виардо. Но на эту картину должно было уйти года три. Пока готовились к тем съемкам, образовался перерыв, а у меня давно лежала пьеса "Глиняная яма". Вера вначале отказалась, сказав, мол, не мое. А потом согласилась, правда, настояв на том, что финал картины она изменит".

Фильм "Не чужие" в итоге завершил режиссер Александр Амиров.

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