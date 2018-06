На плакате НАТО появился солдат с Калашниковым

В Польше опубликован плакат "Мы - НАТО" с солдатами пяти стран, принимающих участие в учениях Saber Strike 2018 в Латвии. Румынского солдата авторы постера вооружили автоматом Калашникова, название США написали с ошибкой, а про хозяев учений, латвийцев вообще забыли.

Плакат опубликовал участвующий в маневрах польский пехотный батальон. На нем изображены солдаты Хорватии, Великобритании, Польши, США и Румынии под флагами своих стран. Изображение увенчано слоганом "We Are NATO”, внизу размещен еще один девиз "One mission… One team…" Для пущей красоты по углам расставлены эмблемы Североатлантического альянса.

Комментируя изделие польских дизайнеров, пользователи повеселились от души.

- One Мission... One Team....One Kalashnikov! - написал Willy.

- О калашникофф, восклицают мужчины по всему миру, - иронизирует Сергей Слеварев.

- Я из Коста-Рики и я требую, чтобы название "Америка" было убрано с флага США, - заключил Rahudy Prod.