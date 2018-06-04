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Рубрика: В мире

На востоке Афганистана дети подорвались на мине

В Афганистане жертвами боевиков стали три подростка в возрасте 12-13 лет. Они подорвались на мине, установленной на дороге.

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Инцидент произошел в провинции Нангархар на востоке страны, сообщает агентство "Интерфакс". Местные власти обвинили в совершении теракта ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

Отметим, что не так давно на стадионе в городе Джелалабад на северо-востоке Афганистана прогремели сразу три взрыва. В результате теракта 8 человек погибли, еще 45 пострадали. Среди погибших - организатор матча по крикету и заместитель мэра города Мехтарлам.

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