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Рубрика: В мире

На выборах в Словении победила партия бывшего премьер-министра

На досрочных парламентских выборах в Словении победила правоцентристская Словенская демократическая партия (СДП). За нее свои голоса отдали 24,96 процента избирателей.

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Государственная избирательная комиссия (ГИК) обработала уже 99,89 процента бюллетеней. Явка составила 51,97%, что выше, чем на выборах в 2014 году. Тогда участки посетили 51,73% граждан, обладающих правом голоса.

Как отмечает ТАСС, в ходе нынешних выборов ни одна из политических сил не смогла преодолеть 40-процентный барьер, а это значит, что политикам предстоят непростые переговоры. Лидеры всех попавших в парламент партий уже заявили, что не будут вступать в коалицию с СДП, пока ее возглавляет бывший премьер-министр страны Янез Янш.

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