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Рубрика: Власть

Смена пришла

Названы новые имена в силовом блоке
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск №7583 (120)
Владимир Путин свои указом произвел ряд кадровых перестановок в МЧС, Следственном комитете, МВД и ФСИН. Восемь силовиков были уволены, 15 - получили новые назначения.

В частности, первым заместителем главы МЧС вместо уволенного Владимира Степанова назначен Александр Чуприян. Еще одним заместителем главы МЧС назначен Андрей Гурович, который до этого занимал должность руководителя управления Федерального казначейства по Москве.

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Кроме того, президент уволил министра внутренних дел Крыма Сергея Абисова и начальника ГУ МЧС по республике Сергея Шахова.

Также лишились своих должностей руководитель управления кадров Следственного комитета РФ Виктор Долженко и начальник финансового департамента МВД Надежда Ромашова. Освобожден от должности начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в "Зимней вишне".

Этим же указом первым замглавы Главного управления по обеспечению деятельности подразделений ФСИН назначен Виктор Воробьев, а Алексей Ионов - начальником УВД по САО столичного главка МВД.

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