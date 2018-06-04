Названы новые имена в силовом блоке

Владимир Путин свои указом произвел ряд кадровых перестановок в МЧС, Следственном комитете, МВД и ФСИН. Восемь силовиков были уволены, 15 - получили новые назначения.

В частности, первым заместителем главы МЧС вместо уволенного Владимира Степанова назначен Александр Чуприян. Еще одним заместителем главы МЧС назначен Андрей Гурович, который до этого занимал должность руководителя управления Федерального казначейства по Москве.

Кроме того, президент уволил министра внутренних дел Крыма Сергея Абисова и начальника ГУ МЧС по республике Сергея Шахова.

Также лишились своих должностей руководитель управления кадров Следственного комитета РФ Виктор Долженко и начальник финансового департамента МВД Надежда Ромашова. Освобожден от должности начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в "Зимней вишне".

Этим же указом первым замглавы Главного управления по обеспечению деятельности подразделений ФСИН назначен Виктор Воробьев, а Алексей Ионов - начальником УВД по САО столичного главка МВД.