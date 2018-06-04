Названы регионы, где в ближайшие два месяца повысят зарплаты

Рост российской экономики в течение ближайшего года продолжится. А наибольшего роста реальных зарплат в ближайшие два месяца можно ожидать в Якутии, Амурской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском АО. Об этом говорится в новом исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Как отмечает проректор университета Алексей Зубец, по итогам 2018 года потенциал роста ВВП составляет от 2,5% и выше. При этом инфляция окажется на уровне 3,5-4 %. Продолжится и рост реальных зарплат. По итогам 2018 года можно ожидать роста реальной заработной платы на 8-9%. "В ближайшие месяцы наибольший рост зарплат мы увидим в Якутии, Амурской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Ханты-Мансийском АО", - отмечает Зубец.

Нефть на мировых рынках будет дорожать, по итогам 2018 года средний рост стоимости сорта Brent может составить 30-40%. Это окажет поддержку курсу рубля, который может укрепиться по отношению к доллару на 17-18%.