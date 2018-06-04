Названы страны с худшими дорогами

Всемирный экономический форум представил Индекс глобальной конкурентоспособности 2017-2018.

В нем названы страны с самыми худшими и лучшими дорогами в мире.

В перечне 137 позиций. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл. Даже у лидеров - 6,4 и 6,3 балла. Лучше всего дороги оказались в Арабских Эмиратах, Сингапуре и Швейцарии. В топ-10 также вошли Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (6,0 баллов), Португалия (6,0 баллов), Австрия (6,0 баллов) и США (5,7 балла).

Самые худшие дороги в Мавритании (2,0 балла). Далее следуют Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Четвертое и пятое места снизу списка у Мадагаскара (по 2,2 балла). У Йемена (2,3 балла), Парагвая (2,4 балла), Украины (2,4 балла), Мозамбика (2,5 балла) и Молдавии (2,5 балла).

Россия попала во вторую сотню списка. У нее 114 место и 2,9 балла. Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание федеральных и региональных автомобильных дорог 533 млрд рублей.