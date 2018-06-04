Немецкий депутат: Россия должна вернуться в G8 как противовес США

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт высказалась за возвращение России в состав G8. По мнению немецкого политика, только вместе с Москвой Берлин сможет решить проблемы, возникшие в последнее время.

"США проводят в G8 свою политику, которую остальные шесть стран не хотят. Необходима противодействующая сила для проведения контрполитики", - цитирует РИА Новости Вагенкнехт.

Отметим, что в апреле этого года сразу две партии Германии - Свободная демократическая и Левая - уже поднимали данный вопрос. "Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. "Большая семерка" должна снова стать "большой восьмеркой", - заявила тогда Сара Вагенкнехт, которая является одним из лидеров Левой партии.

Напомним, сейчас в международный клуб входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2014 году из-за событий в Крыму входящие в G8 страны отказались ехать на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе. Россию не пригласили.

Очередной саммит "семерки" пройдет 8-9 июня в канадском городе Ла Мальбе.