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Рубрика: В мире

Новый мэр Кишинева обратился к русскоязычному населению

Во втором туре досрочных выборов мэра Кишинева победил лидер партии "Платформа Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе. Он набрал 52,57 процентов голосов. Такие данные обнародовал ЦИК после обработки 98 процентов бюллетеней.

"Мы победили благодаря объединению проевропейских сил, в Молдову возвращается надежда", - заявил политик. Он также обратился к русскоязычным жителям Кишинева.

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"Хочу заверить вас, что буду мэром всех горожан. Я никогда не делил людей по национальностям, религии и языку. Я всегда старался объединить усилия нашего общества. Уверен, что буду делать это и впредь", - приводит слова нового мэра РИА Новости.

Напомним, второй тур выборов прошел в столице Молдавии 3 июня. В голосовании приняли участие 248 тысяч 665 человек. Явка составила около 39 процентов.

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