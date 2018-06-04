Объявлен окончательный состав сборной Германии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Германии по футболу во главе с Йоахимом Левом определился с окончательным составом команды на чемпионат мира-2018 в России. В заявку включены 23 футболиста.

Как сообщается в официальном Twitter немецкой сборной, защищать титул сильнейшей команды планеты она будет в следующем составе.

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп ("ПСЖ", Франция), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания);

Защитники: Йонас Хектор ("Кельн"), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Жером Боатенг (все - "Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" М), Марвин Платтенхардт ("Герта");

Полузащитники: Юлиан Дракслер ("ПСЖ"), Марко Ройс ("Боруссия" Д), Леон Горецка ("Шальке"), Тони Кроос ("Реал", Испания), Юлиан Брандт ("Байер"), Томас Мюллер, Себастьян Руди (оба - "Бавария"), Месут Озил ("Арсенал", Англия), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Сами Хедира ("Ювентус", Италия);

Нападающие: Марио Гомес ("Штутгарт"), Тимо Вернер ("Лейпциг").

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Германии на групповом этапе встретится с командами Мексики, Южной Кореи и Швеции.