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04.06.2018 16:44
Рубрика: Спорт

Объявлены номера игроков сборной России на ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Определены номера, под которыми футболисты сборной России будут выступать на домашнем чемпионате мира-2018. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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Среди игроков распределены номера с 1-го по 23-й - по количеству имен в заявке нашей национальной команды на турнир. И вот под какими номерами они будут играть.

Вратари:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

12. Андрей Лунев ("Зенит")

20. Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия)

Защитники:

2. Марио Фернандес (ЦСКА)

3. Илья Кутепов ("Спартак")

4. Сергей Игнашевич (ЦСКА)

5. Андрей Семенов ("Ахмат")

13. Федор Кудряшов ("Рубин")

14. Владимир Гранат ("Рубин")

23. Игорь Смольников ("Зенит")

Полузащитники:

6. Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)

7. Далер Кузяев ("Зенит")

8. Юрий Газинский ("Краснодар")

9. Алан Дзагоев (ЦСКА)

11. Роман Зобнин ("Спартак")

16. Антон Миранчук ("Локомотив")

17. Александр Головин (ЦСКА)

18. Юрий Жирков ("Зенит")

19. Александр Самедов ("Спартак")

21. Александр Ерохин ("Зенит")

Нападающие:

10. Федор Смолов ("Краснодар")

15. Алексей Миранчук ("Локомотив")

22. Артем Дзюба ("Арсенал")

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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