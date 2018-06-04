Одобрен закон о новом порядке зачета дней в СИЗО в срок лишения свободы

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в понедельник рассмотрел поправки и рекомендовал принять во втором чтении законопроект "О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса РФ". Этим документом предлагается изменить порядок зачета времени содержания лица под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. В настоящее время, допустим, срок домашнего ареста идет в зачет, и зачастую подсудимые, которые получают приговор в виде лишения свободы, в колонии не проводят ни дня.

"Предлагаемый новый порядок основывается на применении коэффициента при исчислении срока отбывания наказания, а также вида исправительного учреждения, назначаемого судом. Изменения должны послужить гуманизации уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости", - пояснил один из авторов законопроекта председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Время содержания лица под стражей до вступления в силу судебного приговора предлагается засчитывать в срок отбывания наказания следующим образом. "При вынесении приговора в виде лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица в СИЗО - при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима - за один день. При отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня. При отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня", - пояснил Павел Крашенинников.

Кроме того, при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня. В случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за 2 дня. Для исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за 3 дня. В случае обязательных работ - из расчета один день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ

При этом не предусматривается распространение предлагаемого порядка на осужденных за совершение особо тяжких преступлений; преступлений, связанных с террористической деятельностью; при особо опасном рецидиве; а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы. "Предложено также не применять повышающий коэффициент в период нахождения осужденного в штрафном либо дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа, либо едином помещении камерного типа в случае применения мер взыскания к осужденным", - отметил депутат Крашенинников.

В то же время период нахождения лица под домашним арестом, включаемый в срок его содержания под стражей до судебного разбирательства, предлагается засчитывать из расчета 2 дня за один день лишения свободы.

"Что касается домашнего ареста, то очевидно, что приравнивать его ни к какой-то колонии, ни к следственному изолятору нельзя. На слуху было несколько громких историй, когда фигурантам резонансных дел время пребывания под домашним арестом шло в зачет впоследствии вынесенного приговора. И они либо избегали колонии, либо проводили там считанные дни. Это, конечно, сыграло свою роль. Резонанс был мощный. Законодатели, как выразители общественного мнения, на все эти истории отреагировали", - пояснил "Российской газете" Павел Крашенинников.

Напротив, в следственных изоляторах подозреваемые и обвиняемые содержатся в камерах и практически не имеют возможности для занятий каким-либо видом деятельности. "В течение дня им предоставляется только часовая прогулка в прогулочном дворе. Хотя большая часть из них впоследствии приговариваются к отбыванию наказания в исправительные учреждения, условия содержания в которых значительно гуманнее", - указал Павел Крашенинников.

"Надеюсь, что данная новелла также приведет к более взвешенному подходу при избрании такой меры пресечения, как взятие под стражу", - заключил Павел Крашенинников.

Немаловажно, что в случае принятия закон будет иметь обратную силу. То есть срок отбывания наказания уменьшится у значительного числа уже осужденных лиц.