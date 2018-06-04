Один учредитель сможет получить только одну лицензию на управление многоквартирными домами. Такое предложение в ближайшее время направит в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Ограничение должно устранить с рынка людей, которые с помощью десятков управляющих компаний монополизируют рынки ЖКХ целых городов, устанавливают на них свои правила игры и стоимость услуг.

Сейчас один человек может владеть любым количеством управляющих компаний (УК). И 13 процентов многоквартирного жилого фонда России находится в управлении УК, взаимно аффилированных через общих собственников, свидетельствует исследование Центра ОНФ "Народная экспертиза".

К примеру, 78 процентов многоквартирных домов Нижнекамска в Республике Татарстан находятся под управлением 13 компаний, соучредителем которых является один человек. В городе уже возбуждено несколько дел по факту завышения стоимости коммунальных услуг. В Пермском крае организация "Регионэнергосервис" является учредителем 23 УК, из которых одинаковые наименования имеют шесть компаний (к примеру, УК "Жилсервис" - "Управляющая компания "Жилсервис").

Схожие названия УК получают совсем не от отсутствия фантазии у их владельцев. Это необходимо, чтобы подменить одну компанию другой в платежках собственников и не привлечь внимания жильцов. Идея заменить юрлицо в платежке приходит на ум собственникам, после того как УК накапливает долги, а потом банкротится. На смену приходит новая, похожая по названию, но с прежним собственником.

Учредители жонглируют названиями, оставляя контроль рынка в руках тех же людей

С 2018 года в силу вступили поправки, которые запрещают получать лицензию компаниям-двойникам. Однако полностью проблему клонов за счет этой нормы решить не удалось. "Сейчас закон обязует УК со схожими наименованиями изменить название в течение шести месяцев. Мы проанализировали этот вопрос и выявили, что фактически все УК-клоны как раз и были аффилированы через общих учредителей", - говорит руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктор Рожков. Поправки привели к тому, что УК начали менять названия, но учредителями остались те же люди. Так что серьезных изменений и "чистки" рынка не произошло.

Бороться с учредителями, которые завышают стоимость услуг и доводят свои УК до банкротства, предлагается с помощью запрета на повторную выдачу лицензий на управление многоквартирными домами тем учредителям, которые за нарушения их лишились, говорит исполнительный директор НП ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева.

В ОНФ предлагают законодательно ограничить учредителей от создания более одной УК. При этом правило никак не ограничивает добросовестные УК, они могут заниматься обслуживанием какого угодно количества домов. "За учредителем должно быть закреплено не 10 организаций, обслуживающих по 5 домов, а одна, обслуживающая 50", - поясняет Виктор Рожков. При выявлении мошеннических схем в ОНФ предлагают отбирать лицензию навсегда.

Однако инициатива не гарантирует полной ликвидации компаний-двойников в ЖКХ, считает Светлана Разворотнева, так как учредители могут начать открывать УК на родственников. Как закрыть эту лазейку, пока не ясно.