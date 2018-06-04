Орешкин дал прогноз по рублю и нефти на 2018 год

Средняя стоимость нефти в 2018 году составит 65-70 долларов за баррель. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин во время встречи в Госдуме по бюджету и налогам.

По его словам, изначально в прогнозе ведомства стояла другая цифра - 61,4 доллара за баррель. "Но с учетом последних событий можно ожидать цену на нефть даже выше этого значения", - отметил Орешкин, передает ТАСС.

Кроме того, в прогнозе МЭР говорится и про курс валют. Так, доллар в этом году будет стоить в среднем чуть более 60 рублей. Такая цифра сложилась из-за ряда факторов: влияние санкций, движение доллара на мировом рынке и, конечно же, цены на нефть.