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04.06.2018 14:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули 112,5 миллиона рублей

Текст: Татьяна Шадрина

Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули 112,5 миллиона рублей за 17,5 тысяч билетов. Об этом сообщило Министерство транспорта по итогам очередного заседания оперативного штаба по ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии".

Напомним, тех, кто имеет на руках билеты этого перевозчика с датами вылета до 13 июня включительно, будут перевозить на своих бортах на свободных местах другие авиакомпании. Сейчас таких перевозчиков девять, но еще три готовы подписать FIM-манифест - это "Ямал", "Нордавиа" и "Ижавиа".

Минтранс: "Саратовские авиалинии" подали заявку на право летать

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