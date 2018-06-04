Пассажирам "Саратовских авиалиний" вернули 112,5 миллиона рублей за 17,5 тысяч билетов. Об этом сообщило Министерство транспорта по итогам очередного заседания оперативного штаба по ситуации с авиакомпанией "Саратовские авиалинии".

Напомним, тех, кто имеет на руках билеты этого перевозчика с датами вылета до 13 июня включительно, будут перевозить на своих бортах на свободных местах другие авиакомпании. Сейчас таких перевозчиков девять, но еще три готовы подписать FIM-манифест - это "Ямал", "Нордавиа" и "Ижавиа".