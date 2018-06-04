Первая неделя лета удивит прохладой и дождями

Лето в средней полосе Центральной России начинается обычно не с жаркой погоды. Среднесуточная температура в начале июня составляет всего 15,5 градуса. И к концу месяца она приближается к 17 градусам. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Такая среднесуточная температура, по ее словам, означает, что днем на солнце воздух обычно прогревается до 20-22 градусов, а ночью температура опускается до плюс десяти. И случающиеся похолодания вовсе не связаны с распускающимся дубом или цветущей рябиной.

"Сейчас европейская территория и Урал находятся в потоке воздуха, направленного с арктических морей. И это довольно устойчивая циркуляция, характерная именно для начала календарного лета, - рассказывает Паршина. - Поэтому лето и начинается с прохладной погоды. Иногда бывает, что циркуляция воздуха идет со Средиземного моря или севера Африки и тогда устанавливается жаркая порода. В континентальных районах Дальнего Востока другая ситуация. Там лето начинается с жарких дней. Воздух сильно прогревается над Монголией и идет на наш Дальний Восток. На севере Дальнего Востока циклоническая циркуляция, поэтому там прохладно".

В начале недели погоду в центре России, в том числе и в Московском регионе, будет определять теплая атмосферная волна. Днем будет до 23-25 тепла. Но уже во вторник, среду ожидается выход нового циклона, прохождение атмосферного фронта, что приведет к новому понижению температуры в середине недели до 16-22 градусов. А во второй половине рабочей недели и до 13-18 градусов. Но ночью уже не так холодно - в середине недели 9-15 градусов, а в четверг-пятницу плюс 3-9 градусов.

Десятого июня, первый праздничный день, в столичном регионе ожидается 16-21 градус тепла и небольшой дождь. Впрочем, кратковременные дожди будут идти всю неделю. Вторник вообще обещает быть пасмурным и дождливым.

На севере Центрального округа по ночам все еще возможны заморозки. Но очень кратковременные. Например, в Архангельской области по ночам до минус двух градусов. А В Воркуте еще лежит снег высотой до 60 сантиметров.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях погода не устойчивая: с дождями и грозами. Но тепло - днем 20-25 градусов. В Калининградской области ветер до 20 метров в секунду и еще теплее - до 27 градусов.

В Поволжье отправляется холод. В Саратовской, Ульяновской, Самарской областях ночью заморозки. Температура днем до 20 градусов. В Саратовской области до 24 градусов.

В Крыму 23-28, без осадков. Температура воды в Черном море около 20 градусов. В Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях без осадков. Но ветрено. На Черноморском побережье в районе Новороссийска северо-восточный ветер 25 метров в секунду. В предгорьях Северного Кавказа плюс 29 градусов.

На Урале тоже не жарко. На южном Урале лето начинается с заморозков. В Омской, Курганской и Челябинской областях до минус пяти ночью, днем не выше 9-14 градусов. Пройдут дожди, ночью с мокрым снегом. На юге Западной Сибири погода неустойчивая. Из лета придется переместится в весну. После 30-градусной жары температура опустится до 10-15 градусов. На Алтае до плюс 25. Ожидаются ливни. В центральных и южных районах Красноярского края похолодает. С южным ветром теплый воздух придет на север Красноярского края. В Эвенкии до 25 градусов. В Иркутской области потеплеет до 29 градусов. В лесах чрезвычайная пожароопасность. В Забайкалье ожидаются ливни и понижение температуры до 18-23 градусов. Снизится пожароопасность.

В Амурской области и Хабаровском крае, на Сахалине, Курильских островах, на юге Камчатки - рекорды тепла: до 31-32 градусов. В Амурской области по-прежнему жара - до 28 градусов. В Хабаровском крае - до 35 градусов. В центральных районах Приморского края 29-34 градуса. На Сахалине до 27 тепла. На юге Курил свежий ветер и 21 выше нуля. На Камчатке на юге 10-15 тепла, на севере - на пять градусов прохладнее. В Якутии на юге 13-18 со знаком плюс. В центральных районах - 13-18 тепла. На севере Якутии 0-плюс пяти. Резко изменится порода на Чукотке: там похолодание до 0 - плюс пяти градусов. В Магаданской области тоже совсем не летняя погода: 4-9 градусов тепла.