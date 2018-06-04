Песков рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию, как вариант - Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет в сентябре. Впрочем, когда состоится визит, пока точно не определено.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, во время встречи с лидером КНДР в Пхеньяне глава МИД РФ Сергей Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение посетить РФ. "И, в том числе, в качестве одного из возможных поводов для такого визита фигурировал, действительно, Восточный экономический форум", - подтвердил Песков.

"Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам. Пока каких-то точных параметров нет", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, передавал ли Ким Чен Ын ответное послание Путину.