Песков заявил о снижении актуальности G7

Актуальность формата "семерки" G7 снижается, в отличие от значения "двадцатки" G20. Так считают в Кремле.

Комментируя возможность возвращения Москвы в этот формат, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Актуальность этого образования с годами, с точки зрения российской стороны, падает, снижается. Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке, как в международных политических, так и экономических делах, стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов как, например, "двадцатка", где Россия принимает активное участие".

Когда же Пескова спросили, вернется ли Россия в G8, если такое предложение поступит, Песков пояснил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".