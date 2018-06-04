Песков заявил о снижении актуальности G7

Новости

Китай вывел на учения новейшие истребители 13:53
Бизнес призвал отложить вступление в силу изменений закона о госзакупках 13:48
Объявлен окончательный состав сборной Германии на ЧМ-2018 13:48
Минск предложил восполнить пробелы в сотрудничестве с Улан-Батором 13:46
В Тюмени продавец ударила покупателя ножом за попытку вернуть костюм 13:45
Центробанк понизил курсы доллара и евро 13:35
Путин объяснил задержку встречи с Трампом 13:27
В Петербурге скончался народный артист России Леонид Неведомский 13:26
Путин встретится с Кудриным 13:17
За применение лазерной указки будут вносить в список авиадебоширов 13:14
Уникальный стретч-седан "Москвич" выставили на продажу за 8 млн 13:13
В Германии задержали буддийского монаха по обвинению в коррупции 13:02
Песков рассказал о приглашении Ким Чен Ына в Россию 13:00
В Беларуси подготовлен проект указа о развитии электротранспорта 13:00
Песков заявил о дефиците конкретики по встрече Путина и Трампа 12:58
В Кисловодске мужчину насмерть задавило упавшим балконом 12:57
Навигацию в московском метро переведут на английский язык 12:55
Под Калининградом открылся Всеармейский "Морской десант-2018" 12:52
В Москве уровень сероводорода превысил норму в 2,5 раза 12:49
Три дня в Москве парковка будет бесплатной 12:49
Ученые ЦФО представят чудеса науки в рамках СЭФ-2018 12:48
МЧС призвал к осторожности: На Москву идет дождь и сильный ветер 12:46
В Саратовской области С-400 поразили воздушные цели 12:46
АвтоВАЗ объявил дату старта продаж седана Lada Vesta Cross 12:41
"Зеленая карта" для автомобилей подешевеет 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
04.06.2018 13:08
Рубрика: Власть

Песков заявил о снижении актуальности G7

Текст: Кира Латухина
Актуальность формата "семерки" G7 снижается, в отличие от значения "двадцатки" G20. Так считают в Кремле.
Немецкие политики высказались за приглашение России на саммит G7

Комментируя возможность возвращения Москвы в этот формат, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Актуальность этого образования с годами, с точки зрения российской стороны, падает, снижается. Почему снижается? Потому что в изменяющейся обстановке, как в международных политических, так и экономических делах, стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов как, например, "двадцатка", где Россия принимает активное участие".

Когда же Пескова спросили, вернется ли Россия в G8, если такое предложение поступит, Песков пояснил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

Главное сегодня

Путин объяснил задержку встречи с Трампом
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов россиян
Число вопросов на "Прямую линию" близится к миллиону
Немецкий депутат призвала воссоздать G8 с Россией для противовеса США
МЧС призвал к осторожности: На Москву идет дождь и сильный ветер