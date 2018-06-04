Появился трейлер "Короля Лира" с Энтони Хопкинсом в главной роли

Британский телеканал BBC Two выпустил трейлер долгожданной экранизации "Короля Лира", одной из самых драматичных пьес, вышедших из-под пера великого британского драматурга Уильяма Шекспира.

В главной роли на этот раз выступит прославленный британский актер Энтони Хопкинс, с которым на съемках случилась презабавная история: одна проходящая мимо дама не узнала актера и не поняла, что застала целую группу людей за работой. Она настолько прониклась жалостью к сэру Энтони, облаченному в обноски, что адресовала его в хостел, находящийся неподалеку.

Помимо Хопкинса зрители смогут увидеть на экране целую плеяду именитых актеров: Эмму Томпсон, Эмили Уотсон, Флоренс Пью, Джима Бродбента, Эндрю Скотта и Кристофера Экклстона. Режиссером стал Ричард Эйр, ранее блеснувшего в масштабном шекспировском проекте "Пустая корона" (The Hollow Crown) по циклу "исторических" пьес Шекспира, где снялись Бен Уишоу, Том Хиддлстон, Джереми Айронс, Бенедикт Камбербэтч, Рори Киннир, Софи Оконедо, Джули Уолтерс, Джуди Денч, Майкл Гэмбон и другие.