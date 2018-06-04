Полиция Франции ликвидирует последние лагеря мигрантов

Два последних стихийных лагеря нелегальных иммигрантов ликвидируют в Париже. Один из них расположен в районе Порт-де-Пуассонье, второй - возле канала Сен-Мартен.

Демонтажем займется французская полиция, которая на прошлой неделе уже ликвидировала самый большой стихийный лагерь в XIX округе Парижа. В нем проживали свыше 1,5 тысяч нелегалов, в основном - выходцы из Эфиопии и Судана. Все они были доставлены в центры временного размещения.

Как передает "Интерфакс", за последние три года в Париже было проведено более 30 подобных эвакуаций лагерей.

В 2016 годы был демонтирован существовавший с 2002 года лагерь нелегальных мигрантов в городе Кале. В нем проживали около 10 тысяч нелегалов, желавших попасть из Франции в Британию.