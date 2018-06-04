Полиграф якобы доказал причастность Савченко к подготовке терактов

В Службе безопасности Украины утверждают, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке вооруженного переворота в Киеве и категорически это отрицает, не прошла проверку на "детекторе лжи". Как сообщает украинский портал LigaNews, "психофизиологические" реакции бывшей военной летчицы на полиграфе доказывают ее причастность к подготовке госпереворота. Об этом говорится на сайте СБУ.

Якобы результаты допроса Савченко свидетельствуют о том, что она действительно вынашивала планы по свержению кабмина и конституционного строя, готовила убийство первых лиц Украины, обсуждала свои преступные планы с сообщниками, отдавая им приказы, и собиралась осуществить теракты в правительственном квартале Киева и в здании Рады. Как утверждают украинские спецслужбы, депутат Савченко будто бы обсуждала все это с представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики, включая лично главу ДНР Александра Захарченко.

Теперь ей грозит тюремный срок от пяти лет до пожизненного наказания. Савченко уже объявила в тюрьму головку в знак протеста.