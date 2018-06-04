Получен рекордный гонорар успеха - 20 миллионов рублей

Седьмой арбитражный суд утвердил решение в пользу завода, пострадавшего от перебоев поставок электроэнергии. Рядовое экономическое дело становится прецедентом из-за рекордного гонорара успеха, который получит судебный инвестор - тот, кто вложил средства в процесс.

Выигравшая сторона получит 45 миллионов рублей, из которых 20 миллионов будут выплачены судебному инвестору.

Судебные инвестиции - достаточно новая для нас схема, которая сейчас активно развивается. Ее суть в том, что средства на ведение процесса вкладывает некий инвестор, который надеется получить прибыль за счет взысканных сумм. Недавно в поддержку развития системы инвесторов высказался председатель Совета судей Виктор Момотов.

Возникают онлайн-биржи, где любой желающий может поучаствовать в финансировании судебного иска

"Когда гражданин или организация решает вопрос о том, обращаться ли в суд за защитой нарушенного права, одним из важных факторов является оплата судебных издержек, - пояснил он. - Эти издержки бывают достаточно велики. В таких ситуациях на помощь истцу приходит "судебный инвестор", который, оценив перспективы иска, инвестирует денежные средства в судебный процесс путем оплаты судебных расходов истца."

В случае удовлетворения иска судебный инвестор получает прибыль в виде заранее оговоренной с истцом доли от присужденной денежной суммы.

По его словам, рынок судебного инвестирования стремительно растет. Некоторые опросы показывают, что уже больше трети международных юридических фирм участвуют в "инвестиционных" судебных процессах. Оборот некоторых зарубежных компаний, специализирующихся на судебных инвестициях, превышает миллиард долларов.

"В последнее время в судебном инвестировании стали принимать участие страховые компании, страхующие риски судебных инвесторов, - сказал Виктор Момотов. - Кроме того, появилась возможность инвестирования не только в иски, но и в апелляционные и кассационные жалобы, а также не только "в пользу истца", но и "в пользу ответчика". Возникают онлайн-биржи судебных исков, при помощи которых любой желающий может поучаствовать в финансировании иска. Подобного рода интернет-ресурсы появляются и в нашем правопорядке. Думаю, что такую тенденцию можно только приветствовать".

В данном деле, как рассказывает представитель истца, завод более трех лет пытался доказать энергоснабжающей и сетевой компаниям, что передача электрической энергии промышленному предприятию с провалами напряжения противоправна, наносит предприятию убытки. Однако только в суде производителям удалось найти поддержку. При этом процесс потребовал немалых расходов, и найти средства предприятию было достаточно проблематично. К тому же судебный процесс предполагает определенный риск: всегда есть вероятность проигрыша и, соответственно, потери средств.

"Благодаря инвестору истец снял с себя финансовые риски участия в процессе, а сэкономленные средства направил на активности, связанные с деятельностью компании, - сказала адвокат, основатель онлайн-сервиса поиска судебных инвесторов Ирина Цветкова. - Инвестор заработал 100 процентов на судебном иске, так как в договоре с истцом инвестор зафиксировал сумму своего дохода в случае выигрыша". Она особо подчеркивает, что при такой модели в случае проигрыша истец не возвращает сумму инвестиций.