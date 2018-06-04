Новости

Андрис Лиепа подарит премьеру Большому театру Беларуси 20:06
Мэттью Риз и Джейми Дорнан снимутся в североирландской драме BBC 19:55
Украина перекрыла часть Азовского моря 19:51
В Санкт-Петербурге блокадный музей объявил сбор экспонатов 19:40
МВД: Участник ДТП с автобусом на Урале уже лишался прав за пьянство 19:40
В Ростове осудили дагестанца за террористическую деятельность 19:35
УЕФА наказал "Зенит" еврокубковым матчем без зрителей 19:15
Болельщики назвали уругвайца лучшим футболистом в истории ЧМ 19:07
В Гватемале возросло до 40 число жертв извержения вулкана 19:07
Вышел трейлер ремейка легендарного хоррора "Суспирия" 18:50
В Морозовской больнице заработал единственный в стране центр детского инсульта 18:39
Росстат: В России выросло производство бензина 18:30
Шарапова пожелала Уильямс скорейшего выздоровления 18:27
В Пензе трех школьниц сбили у пешеходного перехода 18:25
Появился трейлер "Короля Лира" с Энтони Хопкинсом в главной роли 18:25
МВД Британии выставили счет за расследование инцидента в Солсбери 18:17
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России 18:16
В Кировской области в ДТП с трактором пострадали шесть человек 18:12
В Калужской области из банкомата похитили более 1,7 миллиона рублей 18:11
Неподалеку от Бейкер-стрит Камбербэтч спас курьера от хулиганов 18:10
На саммите в Циндао обсудят дальнейшее совершенствование ШОС 18:00
Презентация книги Павла Крашенинникова состоится в "РГ" 13 июня 18:00
Бурятских полицейских отдали под суд за пытки и гибель подростка 17:48
В Петербурге старейшая солистка Андреевского оркестра погибла в ДТП 17:43
Названы телесериалы с худшими финалами 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
04.06.2018 19:20
Рубрика: Экономика

Дебоширов спустили на землю

За хулиганство на борту теперь не пустят в самолет в течение года даже с билетами на руках
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
В России начали действовать поправки в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям в течение года не пускать на борт пассажиров, попавших в их "черные списки". Детали закона обсудили в "РГ" на пресс-конференции замглавы Ространснадзора Владимир Черток и директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов.

Теперь российские перевозчики могут совершенно легально вести реестры дебоширов, но они не смогут делиться списками друг с другом из-за требований закона о персональных данных. Таким образом, у хулигана остается возможность летать, но только самолетами другой авиакомпании. Если маршрут обслуживает только один перевозчик, дебошир сможет воспользоваться его услугами при наличии документов, подтверждающих особые обстоятельства, например смерть близкого человека.

Решение о внесении в "черный список" принимает авиакомпания на основе судебного решения по итогам инцидента на борту. Она вправе этого и не делать, ограничившись взысканием денег за вынужденную посадку, если таковая была по вине пассажира. Заказным письмом дебоширу придет уведомление о том, что он включен в реестр, после этого в перевозках ему будет отказано, уточнил процедуру Владимир Черток.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
С июня заработают новые законы для автолюбителей и авиадебоширов

Что делать в этом случае, если билеты были приобретены за полгода вперед? На борт дебошира даже с купленными ранее билетами не пустят, он не пройдет регистрацию на рейс. "Билет не дает возможность воспользоваться услугой перевозчика, такое право возникает у пассажира после того, как он зарегистрировался на рейс", - предупредил Олег Аксаментов.

О том, что купленные билеты больше недействительны, дебошира должен предупредить перевозчик в том самом уведомлении о включении в реестр. Кроме того, авиакомпания должна уточнить и процедуру возврата денег, даже если билет невозвратный, считает Олег Аксаментов. Ространснадзор намерен рекомендовать авиакомпаниям продумать процедуру возврата денег в таких случаях, сказал Черток.

В число авиадебоширов могут попасть и хулиганы, ослепляющие пилотов лазерными указками

Человек, который получил уведомление о включении в реестр и покупает авиабилет у турфирм, должен сам проконтролировать, что летит самолетом авиакомпании, у которой он еще не значится в числе дебоширов. В этом случае туроператор никакой ответственности за продажу билетов дебоширам пока не несет. В законе не описана процедура передачи черных списков ни туроператорам, ни международным системам бронирования. Возможно, это будет уточнено отраслевыми актами.

Еще один важный нюанс: если гражданин угрожал безопасной эксплуатации самолета, например, баловался с земли лазерной указкой, то авиакомпания, борт которой он "атаковал", также имеет право отказать ему в перевозках.

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский