В России начали действовать поправки в Воздушный кодекс, которые дают право авиакомпаниям в течение года не пускать на борт пассажиров, попавших в их "черные списки". Детали закона обсудили в "РГ" на пресс-конференции замглавы Ространснадзора Владимир Черток и директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов.

Теперь российские перевозчики могут совершенно легально вести реестры дебоширов, но они не смогут делиться списками друг с другом из-за требований закона о персональных данных. Таким образом, у хулигана остается возможность летать, но только самолетами другой авиакомпании. Если маршрут обслуживает только один перевозчик, дебошир сможет воспользоваться его услугами при наличии документов, подтверждающих особые обстоятельства, например смерть близкого человека.

Решение о внесении в "черный список" принимает авиакомпания на основе судебного решения по итогам инцидента на борту. Она вправе этого и не делать, ограничившись взысканием денег за вынужденную посадку, если таковая была по вине пассажира. Заказным письмом дебоширу придет уведомление о том, что он включен в реестр, после этого в перевозках ему будет отказано, уточнил процедуру Владимир Черток.

Что делать в этом случае, если билеты были приобретены за полгода вперед? На борт дебошира даже с купленными ранее билетами не пустят, он не пройдет регистрацию на рейс. "Билет не дает возможность воспользоваться услугой перевозчика, такое право возникает у пассажира после того, как он зарегистрировался на рейс", - предупредил Олег Аксаментов.

О том, что купленные билеты больше недействительны, дебошира должен предупредить перевозчик в том самом уведомлении о включении в реестр. Кроме того, авиакомпания должна уточнить и процедуру возврата денег, даже если билет невозвратный, считает Олег Аксаментов. Ространснадзор намерен рекомендовать авиакомпаниям продумать процедуру возврата денег в таких случаях, сказал Черток.

В число авиадебоширов могут попасть и хулиганы, ослепляющие пилотов лазерными указками

Человек, который получил уведомление о включении в реестр и покупает авиабилет у турфирм, должен сам проконтролировать, что летит самолетом авиакомпании, у которой он еще не значится в числе дебоширов. В этом случае туроператор никакой ответственности за продажу билетов дебоширам пока не несет. В законе не описана процедура передачи черных списков ни туроператорам, ни международным системам бронирования. Возможно, это будет уточнено отраслевыми актами.

Еще один важный нюанс: если гражданин угрожал безопасной эксплуатации самолета, например, баловался с земли лазерной указкой, то авиакомпания, борт которой он "атаковал", также имеет право отказать ему в перевозках.