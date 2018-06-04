Посол Китая в России назвал ключевые итоги сотрудничества Москвы и Пекина

В июне президент Владимир Путин нанесет визит в Китай, чтобы присутствовать на саммите ШОС в г. Циндао и еще раз встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. О том, каких результатов следует ждать от предстоящих переговоров, "Российской газете" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России Ли Хуэй.

В чем значение июньской встречи лидеров России и КНР?

Ли Хуэй: Июньская встреча между главами Китая и России имеет большое значение, так как она станет первой после единогласного избрания генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина председателем КНР и председателем Центрального военного совета, а также успешного переизбрания президента Владимира Путина на следующий срок. Стороны сверстают планы на будущее и разработают стратегию развития китайско-российского сотрудничества, а также откроют новую страницу китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.

Зрелые, здоровые и стабильные китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства являются драгоценным достоянием двух стран и народов, а также общим богатством всего мира. Стороны используют шанс предстоящей встречи глав двух стран, чтобы, находясь на новом историческом старте, на основе идеи развития "лучшее - враг хорошего" продолжать продвигать сотрудничество по стратегическим крупным проектам в областях энергетики, ядерной энергетики, космонавтики, основной инфраструктуры и т. д., содействовать достижению новых результатов в сопряжении строительства "Одного пояса и одного пути" и Евразийского экономического союза, продолжать хорошие традиции в сферах расширения торгово-экономического сотрудничества, регионального сотрудничества и укрепления гуманитарных обменов, выдвигать новые меры и стремиться к новым успехам. Стороны также глубоко обменяются мнениями по текущей международной политической и экономической обстановке, ситуации на Корейском полуострове, иранской ядерной проблеме, проблеме Сирии и другим важным международным и региональным вопросам, скоординируют и совместно выскажут свою позицию, чтобы придать мощный импульс поддержанию мира и стабильности во всем мире, сохранению равноправия и справедливости в международном сообществе и продвижению создания Сообщества единой судьбы человечества.

Объем торговли Китая и России за 2017 год достиг 84,07 млрд долларов США

Какие подвижки за последние годы произошли в торгово-экономическом сотрудничестве Китая и России?

Ли Хуэй: В последние годы торгово-экономическое сотрудничество Китая и России устойчиво продвигалось. Можно сказать, что "день за днем происходили подвижки, месяц за месяцем достигались результаты, год за годом шел подъем по ступеням". Я хочу использовать три "ключевых слова", чтобы подытожить ряд важных результатов, достигнутых Китаем и Россией в торгово-экономическом сотрудничестве за последние годы.

Первое ключевое слово - "товарооборот". Китай сейчас уже восемь лет подряд является крупнейшим торговым партнером России. Согласно официальным данным, объем двусторонней торговли Китая и России за 2017 год достиг 84,07 млрд долларов США, прирост по сравнению с позапрошлым годом составил 20,8 процента. В том числе прирост торговли электромеханической и высокотехнологичной продукцией достиг, соответственно, 17,8 проц. и 27 проц., объем торговли сельскохозяйственной продукцией достиг 4,08 млрд долларов США, эти показатели стали рекордными за последние годы. В настоящее время в китайско-российской торговле вновь происходит быстрый подъем, первый квартал этого года положил хорошее начало: темп роста двустороннего товарооборота составил за это время около 30 проц. Можно надеяться, что объем торговли за весь год достигнет и даже превысит 100 млрд долларов США.

Второе ключевое слово - "крупные проекты". Торгово-экономические отношения Китая и России ускоренно повышают качество и совершенствуются. Торговля служит их фундаментом, инвестиции - движущей силой, крупные проекты - приоритетом, сотрудничество на местном уровне - опорой. В прошлом году была официально создана совместная компания для совместной разработки Китаем и Россией дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета, успешно введена в эксплуатацию первая очередь проекта "Ямал СПГ", доли акций которого принадлежат Китайской национальной нефтегазовой корпорации и Фонду Шелкового пути. В то же время были достигнуты важные подвижки по носящим стратегический характер крупным проектам сотрудничества в таких сферах, как энергоносители, ядерная энергетика, космонавтика и инфраструктура. Стороны также активно продвигают цифровую экономику, прилагают усилия для создания "Ледового Шелкового пути".

Третье ключевое слово - "сопряжение сотрудничества". Россия является активным сторонником и важным участником инициативы "Пояса и пути", а также важным партнером по сотрудничеству в ее рамках. Стороны запустили сотрудничество по сопряжению строительства "Пояса и пути" с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и уже собрали ранний урожай. На днях Китай и ЕАЭС подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Китай и Россия начали совместное технико-экономическое обоснование Соглашения о Евразийском экономическом партнерстве и получили промежуточные результаты. Еще больше укрепилась структура сотрудничества, магистральной линией которой выступает сопряжение строительства "Пояса и пути" с ЕАЭС.

В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество Китая и России обладает богатым содержанием и охватывает широкие сферы. Китай и Россия продолжат укреплять благоприятную тенденцию быстрого роста двусторонней торговли, расширят взаимные инвестиции и сотрудничество по носящим стратегический характер крупным проектам, полностью задействуют первую Китайскую международную импортную ярмарку, Восточный экономический форум в РФ, Китайско-российское ЭКСПО и другие площадки, чтобы придать силы обменам и сотрудничеству между регионами и предприятиями двух стран, постараться достичь еще больше новых результатов и подвижек.

В рамках Годов межрегиональных обменов КНР и РФ стороны проведут свыше 100 мероприятий

2018 и 2019 годы стали Годами межрегиональных обменов КНР и РФ. Какие мероприятия уже состоялись или проводятся в рамках этих годов между установившими дружеские отношения провинциями и областями, а также городами Китая и России?

Ли Хуэй: Годы межрегиональных обменов КНР и РФ официально стартовали 7 февраля этого года. Это стало продолжением берущей начало в 2006 году хорошей традиции России и Китая по проведению на национальном уровне мероприятий в рамках тематических годов, а сотрудничество между регионами впервые было поднято на государственный уровень, что соответствует реальным потребностям межрегионального сотрудничества, воплощает высокий уровень и своеобразие отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства Китая и России.

У Китая и России есть сильное стремление и мощный фундамент для ведения межрегионального обмена и сотрудничества. В последние годы сотрудничество между регионами Китая и России бурно развивалось, стороны создали два крупных механизма межрегионального сотрудничества - "Янцзы - Волга" и "Северо-Восточный Китай - Дальний Восток России", дружеские отношения установлены между 137 парами городов, а также провинций и областей, в основном реализован полный охват сфер и территорий. В рамках Годов межрегиональных обменов КНР и РФ стороны проведут свыше 100 мероприятий. В этих рамках в городе Циндао 21 апреля открылся первый парк китайско-российского межрегионального сотрудничества. В городе Гуанчжоу 13 апреля началось проведение художественной выставки "Пейзажи провинции Гуандун и России" в рамках Годов межрегиональных обменов КНР и РФ. С Юга до Севера, с охватом сфер от гуманитарной до торгово-экономической в Китае активно проводятся разнообразные мероприятия Годов межрегиональных обменов КНР и РФ.

Я уверен, что Годы межрегиональных обменов КНР и РФ еще больше поднимут энтузиазм в сотрудничестве между регионами двух стран, выявят скрытый потенциал сотрудничества, создадут новые точки роста, придадут совершенно новый движущий импульс углубленному развитию китайско-российских отношений.

ЕАЭС и Китай 17 мая подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. В чем значение этого документа?

Ли Хуэй: Как вы сказали, 17 мая в ходе Астанинского экономического форума Китай и ЕАЭС подписали "Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС". Это стало имеющим значение вехи важным результатом в развитии отношений торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами - членами ЕАЭС, продвижении процесса сотрудничества по сопряжению строительства "Пояса и пути" со строительством ЕАЭС.

Во-первых, это воплощает результаты всемерной реализации стратегических консенсусов глав двух государств. В мае 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в Москве подписали "Совместное заявление КНР и РФ о сотрудничестве по сопряжению строительства Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза", объявили о начале переговоров по соглашению в области торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ЕАЭС. После первого раунда переговоров в 2016 году стороны провели пять раундов переговоров, три встречи рабочих групп, а также дважды проводили консультации на уровне министров. Переговоры по существу были успешно завершены в октябре 2017 года, что заложило прочный фундамент для окончательного подписания соглашения.

Во-вторых, это является системной гарантией углубления торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами - членами ЕАЭС. Соглашение включает 13 разделов, относящихся к таким областям, как таможенное сотрудничество и упрощение торговли, интеллектуальная собственность, межведомственное сотрудничество, а также правительственные закупки, в него вошли новые вопросы, включая электронную коммерцию и конкуренцию, в нем оформлено большое число носящих системный характер условий. Стороны договорились за счет укрепления сотрудничества, обмена информацией и опытом и других средств еще больше упростить процедуры прохождения таможни, снизить затраты в товарной торговле, это предоставило важные системные гарантии для углубления торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами - членами ЕАЭС.

В-третьих, это указывает курс на продолжение углубления торгово-экономического сотрудничества в регионе. Соглашение, главной целью которого является снижение нетарифных торговых барьеров и повышение уровня упрощенности торговли, полностью воплотило одобрение и поддержку строительства "Пояса и пути" обеими сторонами, приверженность сторон формированию экономической структуры открытого типа, характеризующейся развитием и инновациями, ростом и взаимодействием, а также согласованностью интересов, общее намерение сторон по совместному строительству отношений торгово-экономического партнерства, характеризующихся взаимодоверием, инклюзивностью, сотрудничеством и общим выигрышем, что создало необходимые условия и указало курс для продолжения углубления торгово-экономического сотрудничества в регионе.

Необходимо отметить, что все страны - члены ЕАЭС являются важными партнерами по сотрудничеству в строительстве "Пояса и пути" и его участниками, они обладают сильной экономической взаимодополняемостью с Китаем, имеют большой скрытый потенциал и обширные перспективы торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Надеюсь, что все стороны используют официальное подписание этого соглашения в качестве возможности для того, чтобы вплотную взяться за выполнение соответствующих внутренних процедур, чтобы соглашение как можно скорее вступило в силу и начало реализовываться, несло благо региону и народам региона.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в первой декаде июня в Циндао, впервые пройдет с участием восьми стран-членов. Какие изменения, по вашему мнению, принесло вступление новых стран-членов в данную организацию?

Ли Хуэй: На саммите в Уфе был дан старт юридической процедуре приема в ШОС Индии и Пакистана; саммит в Астане официально принял Индию и Пакистан в качестве новых членов большой семьи этой организации; Индия и Пакистан примут участие в саммите в Циндао в качестве стран-членов впервые, это важное событие в истории развития ШОС, знаменующее вступление развития ШОС в новую эру.

Во-первых, происходит дальнейший рост международного влияния этой организации. После вступления Индии и Пакистана значительно выросли территориальные, демографические и экономические масштабы ШОС, она стала самой крупной организацией регионального сотрудничества в мире по общей территории и численности населения, общий объем ее ВВП составляет одну пятую часть от глобального объема.

Во-вторых, "шанхайский дух" получил дальнейшее продолжение. Вступление Индии и Пакистана в эту организацию регионального сотрудничества открытого типа послужило ознаменованием того, что характеризующийся взаимодоверием, взаимовыгодностью, равенством, консультациями, уважением к разным цивилизациям и стремлением к совместному развитию "шанхайский дух" получает все большее признание и способен продолжать наследоваться и развиваться.

В-третьих, дан дальнейший толчок процессу региональной экономической интеграции. Индия и Пакистан являются крайне важными для мира нарождающимися экономическими державами, вступление этих двух стран расширяет пространство для развития торгово-экономического сотрудничества ШОС, создает благоприятные возможности для экономического развития и торгового сотрудничества стран-членов.

В-четвертых, оказано содействие безопасности и стабильности в регионе. Сотрудничество в области безопасности неизменно остается важным пунктом работы данной организации. В нынешней обстановке, когда серьезными угрозами безопасности по-прежнему являются терроризм, сепаратизм и экстремизм, вступление Индии и Пакистана имеет позитивное значение для борьбы с "тремя силами зла", совместной борьбы с терроризмом и содействия миру и стабильности в регионе.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"