На презентацию приглашены:
- Яковлев Вениамин Федорович - Советник Президента РФ, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук;
- Степашин Сергей Вадимович - Председатель Ассоциации юристов России, Президент Российского книжного союза, доктор юридических наук, профессор;
- Сванидзе Николай Карлович - Профессор, заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, тележурналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;
- Манылов Игорь Евгеньевич - Ответственный секретарь Президиума Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук.
Новая книга Павла Крашенинникова "Античное право: Очерки истории" посвящена возникновению права как системы регулирования общественных отношений и как одного из источников власти.
В современном виде право возникло именно в лоне античной цивилизации. Эта цивилизация достигла невиданных достижений в сфере науки, искусства, инженерии, государственного строительства, военного дела и права. Образцы этих достижений не только пережили античную цивилизацию, но и до сих пор некоторые из них находятся в "рабочем" состоянии.
В предлагаемых очерках отслеживается, как происходило выделение из общего массива культуры такой ее ветви как право, в его современном виде. Рассказывается о возникновении и развитии права в Древней Греции, Древнем Риме и Византии (Восточной Римской империи).