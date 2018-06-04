Новости

Росстат: В России выросло производство бензина 18:30
Шарапова пожелала Уильямс скорейшего выздоровления 18:27
В Пензе трех школьниц сбили у пешеходного перехода 18:25
Появился трейлер "Короля Лира" с Энтони Хопкинсом в главной роли 18:25
МВД Британии выставили счет за расследование инцидента в Солсбери 18:17
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России 18:16
В Кировской области в ДТП с трактором пострадали шесть человек 18:12
В Калужской области из банкомата похитили более 1,7 миллиона рублей 18:11
Неподалеку от Бейкер-стрит Камбербэтч спас курьера от хулиганов 18:10
На саммите в Циндао обсудят дальнейшее совершенствование ШОС 18:00
Презентация книги Павла Крашенинникова состоится в "РГ" 13 июня 18:00
Бурятских полицейских отдали под суд за пытки и гибель подростка 17:48
В Петербурге старейшая солистка Андреевского оркестра погибла в ДТП 17:43
Названы телесериалы с худшими финалами 17:40
Ректор уральского вуза вместе с дочерью пойдет под суд за взятки 17:37
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Екатеринбурге 17:15
Журналиста Кирилла Вышинского хотят обменять на гражданина Украины 17:14
В Ленобласти три ребенка пострадали из-за улетевшего батута 17:12
Главный кадровик СК России освобожден от должности 17:08
В Краснодаре нарисуют 30-метровый портрет капитана испанцев 17:07
Путин уволил обвиняемого в халатности главу МЧС по Кемеровской области 17:02
После ДТП с автобусом в Екатеринбурге 24 человека попали в больницы 16:56
Видео: В Удмуртии на улицы города вышел медведь 16:55
В Ростовской области выставили на продажу котенка за миллион рублей 16:55
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
04.06.2018 18:00
Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

13 июня - презентация книги Павла Крашенинникова "Античное право: Очерки истории"

13 июня (среда) в 17-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится презентация книги Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Павла Крашенинникова "Античное право: Очерки истории".
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

На презентацию приглашены:

- Яковлев Вениамин Федорович - Советник Президента РФ, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук;

- Степашин Сергей Вадимович - Председатель Ассоциации юристов России, Президент Российского книжного союза, доктор юридических наук, профессор;

- Сванидзе Николай Карлович - Профессор, заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ,  тележурналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;

- Манылов Игорь Евгеньевич  - Ответственный секретарь Президиума Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук.

Новая книга Павла Крашенинникова "Античное право: Очерки истории" посвящена возникновению права как системы регулирования общественных отношений и как одного из источников власти.

В современном виде право возникло именно в лоне античной цивилизации. Эта цивилизация достигла невиданных достижений в сфере науки, искусства, инженерии, государственного строительства, военного дела и права. Образцы этих достижений не только пережили античную цивилизацию, но и до сих пор некоторые из них находятся в "рабочем" состоянии.

В предлагаемых очерках отслеживается, как происходило выделение из общего массива культуры такой ее ветви как право, в его современном виде. Рассказывается о возникновении и развитии права в Древней Греции, Древнем Риме и Византии (Восточной Римской империи).

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский