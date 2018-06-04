13 июня (среда) в 17-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится презентация книги Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Павла Крашенинникова "Античное право: Очерки истории".

На презентацию приглашены:

- Яковлев Вениамин Федорович - Советник Президента РФ, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук;

- Степашин Сергей Вадимович - Председатель Ассоциации юристов России, Президент Российского книжного союза, доктор юридических наук, профессор;

- Сванидзе Николай Карлович - Профессор, заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, тележурналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;

- Манылов Игорь Евгеньевич - Ответственный секретарь Президиума Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук.

Новая книга Павла Крашенинникова "Античное право: Очерки истории" посвящена возникновению права как системы регулирования общественных отношений и как одного из источников власти.

В современном виде право возникло именно в лоне античной цивилизации. Эта цивилизация достигла невиданных достижений в сфере науки, искусства, инженерии, государственного строительства, военного дела и права. Образцы этих достижений не только пережили античную цивилизацию, но и до сих пор некоторые из них находятся в "рабочем" состоянии.

В предлагаемых очерках отслеживается, как происходило выделение из общего массива культуры такой ее ветви как право, в его современном виде. Рассказывается о возникновении и развитии права в Древней Греции, Древнем Риме и Византии (Восточной Римской империи).